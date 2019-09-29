ГлавнаяНовости

Рианчо: «Карреру увольняли при более лучших результатах, чем Кононова»

сегодня, 21:34
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал поражение московского клуба от «Оренбурга» и отставку уже экс-наставника «красно-белых» Олега Кононова:

У «Спартака» есть руководство, которое должно принимать решения. Если люди из руководства приняли решение уволить Кононова, значит, они перестали верить в него и в его работу. Теперь руководство должно искать кандидатуру, которая сможет максимально эффективно использовать все ресурсы клуба.

Могу ли я возглавить «Спартак»? Если я в планах руководства, то это замечательно. Но, я думаю, они будут искать лучшее решение для команды.

Не могу сказать, что ситуация с увольнением Кононова похожа на ситуацию с Каррерой. Массимо увольняли при лучших результатах.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Черевченко: «Зачем судьи испортили игру удалением игрока „Краснодара“?»
Сегодня, 22:24 Комментарии0
Тренер «Краснодара»: «Мы довольны отношением футболистов к игре»
Сегодня, 22:08 Комментарии0
Плетикоса: «Виноват не только Кононов, но и руководство клуба»
Сегодня, 21:54 Комментарии4
Ефремов: «Слава богу, что Кононов подал в отставку»
Сегодня, 21:16 Комментарии13
Нигматуллин: «„Спартаку“ нужно вернуть Карреру»
Сегодня, 20:42 Комментарии22
Ледяхов заявил о готовности возглавить «Спартак»
Сегодня, 20:38 Комментарии30
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   185 / 898
сегодня в 22:06
Почему бы и нет, рианчо в свое время хорошо руководил спартаком на пути в ФНЛ, пока его Алень не подсидел
razdvatri
razdvatri
   560 / 898
сегодня в 21:45
валера верим
Союзник противников
Союзник противников
   20 / 898
сегодня в 21:40
Всё равно рекордсмен-Валера,его за второе место турнули.Во были амбиции у спартачей,а сейчас одни слёзы,вопли и сопли.
cska1948
cska1948
   36 / 898
сегодня в 21:40
А у Федуна без разницы, есть или нет результата. Итог известен заранее - на выход! У тренера не дающего результата, нужного болельщикам, задержаться в СпаМе шансов больше.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100