Рианчо: «Карреру увольняли при более лучших результатах, чем Кононова»

Бывший главный тренер «Спартака» прокомментировал поражение московского клуба от «Оренбурга» и отставку уже экс-наставника «красно-белых» :

У «Спартака» есть руководство, которое должно принимать решения. Если люди из руководства приняли решение уволить Кононова, значит, они перестали верить в него и в его работу. Теперь руководство должно искать кандидатуру, которая сможет максимально эффективно использовать все ресурсы клуба.

Могу ли я возглавить «Спартак»? Если я в планах руководства, то это замечательно. Но, я думаю, они будут искать лучшее решение для команды.

Не могу сказать, что ситуация с увольнением Кононова похожа на ситуацию с Каррерой. Массимо увольняли при лучших результатах.