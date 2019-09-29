Защитник «Оренбурга»: «„Спартак“ ничем не удивил»

Защитник «Оренбурга» прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 11-го тура чемпионата России:

Мы не обращали внимание на проблемы «Спартака», отталкивались от себя. Нам нужны победы, очки, мы идем на последнем месте.



Мы сделали ставку на быстрые атаки, отбор на их половине поля. В эпизоде с голом каждый придерживался своей позиции, всё было, как нужно: подача с фланга и Малых замкнул дальнюю штангу.



В такой атмосфере, в которой играет «Спартак» — очень тяжело психологически. Уважение нужно заслужить победами, но и со стороны болельщиков тоже выходит некрасиво. Команду нужно поддерживать в любой ситуации и до конца. На поле очень ощущался этот негатив.



«Спартак» сегодня ничем нас не удивил. Считаю, что победили заслуженно. У них хорошие игроки, профессионалы своего дела, но какого-то супер уровня не ощутили.