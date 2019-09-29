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Защитник «Оренбурга»: «„Спартак“ ничем не удивил»

сегодня, 19:05
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Защитник «Оренбурга» Георгий Зотов прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 11-го тура чемпионата России:

Мы не обращали внимание на проблемы «Спартака», отталкивались от себя. Нам нужны победы, очки, мы идем на последнем месте. 

Мы сделали ставку на быстрые атаки, отбор на их половине поля. В эпизоде с голом каждый придерживался своей позиции, всё было, как нужно: подача с фланга и Малых замкнул дальнюю штангу. 

В такой атмосфере, в которой играет «Спартак» — очень тяжело психологически. Уважение нужно заслужить победами, но и со стороны болельщиков тоже выходит некрасиво. Команду нужно поддерживать в любой ситуации и до конца. На поле очень ощущался этот негатив. 

«Спартак» сегодня ничем нас не удивил. Считаю, что победили заслуженно. У них хорошие игроки, профессионалы своего дела, но какого-то супер уровня не ощутили.

Ранее свою оценку встречи дал главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов.

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Все комментарии
Reneg
Reneg
сегодня в 19:29
Чем он должен был удивить? Оренбург на классе должен выносить таких соперников
oleg3k
oleg3k
   282 / 883
сегодня в 19:27
Оренбург в этом матче без помощи судьи вы полный НОЛЬ.
Шуnя771
Шуnя771
   39 / 883
сегодня в 19:26
И это говорит человек который носил Ромбик!? Второй зюба....
cevin cigan
cevin cigan
   15 / 883
сегодня в 19:09
Заголовок в "яблочко"!
Evilhuman
Evilhuman
   35 / 883
сегодня в 19:09
Конечно не удивил, но по доброй традиции порадовал
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