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«Балтика» одержала победу над «Химками»

сегодня, 20:18
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 1Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

«Балтика» обыграла «Химки» в матче 15-го тура ФНЛ.

«Химки» (33 очка) располагаются на втором месте в турнирной таблице, «Балтика» (22 очка) - девятая.

«Химки» — «Балтика» (Калининград) 0:1 (0:0)
Гол: Альшин 55.

«Химки»: Генералов, Тихий (Почивалин 37), Данилкин, Филин, Гапон, Скворцов (Барков 46), Кухарчук (Корян 23), Мендель, Полярус, Трошечкин (Мурнин 62), Каменщиков (Алиев 43).

«Балтика»: Бориско, Тишкин, Мещанинов, Наилсон, Кузьмин (Глушков 82), Альшин, Шаваев, Макарчук, Кашчелан, Казаев, Аллеф (Маркин 85).

Предупреждения: Альшин 10, Тихий 25, Скворцов 28, Кашчелан 36, Макарчук 42, Мендель 59, Данилкин 63, Кузьмин 76, Бориско 90+2.

Ранее «Торпедо» уступило «Нефтехимику».

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Все комментарии
112910415
112910415
   37 / 902
сегодня в 20:42
Балтика теперь неудержима !
Союзник противников
Союзник противников
   22 / 902
сегодня в 20:40
Орлы! Уже в середину из подвала поднялись!
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