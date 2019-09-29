«Балтика» одержала победу над «Химками»

«Балтика» обыграла «Химки» в матче 15-го тура ФНЛ.
«Химки» (33 очка) располагаются на втором месте в турнирной таблице, «Балтика» (22 очка) - девятая.
«Химки» — «Балтика» (Калининград) 0:1 (0:0)
Гол: Альшин 55.
«Химки»: Генералов, Тихий (Почивалин 37), Данилкин, Филин, Гапон, Скворцов (Барков 46), Кухарчук (Корян 23), Мендель, Полярус, Трошечкин (Мурнин 62), Каменщиков (Алиев 43).
«Балтика»: Бориско, Тишкин, Мещанинов, Наилсон, Кузьмин (Глушков 82), Альшин, Шаваев, Макарчук, Кашчелан, Казаев, Аллеф (Маркин 85).
Предупреждения: Альшин 10, Тихий 25, Скворцов 28, Кашчелан 36, Макарчук 42, Мендель 59, Данилкин 63, Кузьмин 76, Бориско 90+2.
Ранее «Торпедо» уступило «Нефтехимику».