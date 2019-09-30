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Сборная России огласила состав на матчи Евро-2020 с Шотландией и Кипром

сегодня, 13:16

Тренерский штаб сборной России озвучил состав команды на игры отборочного раунда Евро-2020 против Кипра и Шотландии.

Вратари: Гильерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунёв («Зенит»).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада-Болеслав»), Федор Смолов («Локомотив»).

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   87 / 906
сегодня в 13:40
Всё одни и те же, кое кто сдал можно было бы подменить.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Владимир_Спартак
   59 / 906
сегодня в 13:35
Отдых от чего? Играют раз в неделю и устали? Пусть зарплату вернёт и отдыхает
Ваня лучший
Ваня лучший
   59 / 906
сегодня в 13:34
Кузяев???? Жемалетдинов??? Бакаев???? Зачем???? На роль тренировочных фишек?
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ ответил 25процентный клоун
   45 / 906
сегодня в 13:32
Питерцев я бы минусанул, команда в ужасном состоянии и сложный график.
От коней и бомжей в сборной одни неудачи((
Absinthe2
Absinthe2
   42 / 906
сегодня в 13:30
Что делают в сборной Ахметов и Оздоев - одному Усачу известно)
ошалевший
ошалевший ответил Владимир_Спартак
   309 / 906
сегодня в 13:26
Зобнина зря. Ему нужен хороший отдых. Не Сборная Роме нужна, а санаторий.
согласен,как и кузяев,оба сильно просели
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   85 / 906
сегодня в 13:25
Зобнина зря. Ему нужен хороший отдых. Не Сборная Роме нужна, а санаторий.
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 906
сегодня в 13:19
Питерцев я бы минусанул, команда в ужасном состоянии и сложный график.
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