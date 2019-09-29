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Тиль и Понсе - в основе «Спартака» на матч с «Оренбургом»

сегодня, 15:23
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург16:30 Не начался

«Спартак» и «Оренбург» объявили стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Айртон, Гулиев, Зобнин, Бакаев, Мельгарехо, Тиль, Понсе.

«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Алвеш, Рогич, Деспотович.

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Все комментарии
cska59
cska59
   193 / 865
сегодня в 16:06
Ещенко где ????
RED_BLOOD
RED_BLOOD
   20 / 865
сегодня в 15:56
Есть команды в состав у которых из 11 защитников, но у Кононова своя стратегия — 15 полузащитников))).
Наверно решил обескуражить «Платочников» новой тактикой))))
Clavан
Clavан
   380 / 865
сегодня в 15:52
Оренбургу красивой победы, вся страна за Оренбург!!!
SHMEL
SHMEL
   57 / 865
сегодня в 15:43
Если УТиль и Пончик сегодня в старте,то можно за спартак быть спокойным-не выиграют.
МКС
МКС
   314 / 865
сегодня в 15:39
Этот 14ок еще и второй состав выкатил

Походу Федун действительно решил утопить Спартак в ФНЛ
ошалевший
ошалевший ответил Binger
   286 / 865
сегодня в 15:38
Оренбург может надеяться на победу.
если старший газпромик слился,значит денег на маленьких уже точно нет,как и надежд,так что расслабься и получай удовольствие
FROLL 001
FROLL 001
   5 / 865
сегодня в 15:37
Сегодня пуховики дадут бой аутсайдеру.
FROLL 001
FROLL 001
   5 / 865
сегодня в 15:36
У свиней один неликвид в составе. А где самый главный сбитый лётчик Шюррле? Гыгыгы
Binger
Binger
   19 / 865
сегодня в 15:34
Оренбург может надеяться на победу.
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   44 / 865
сегодня в 15:29
    МапС
    МапС
       126 / 865
    сегодня в 15:28
    Штиль и Похрен, короче, будет по-ходу на Открывашке.
    Лакшери
    Лакшери
       165 / 865
    сегодня в 15:26
    2:0 спартак выиграет
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