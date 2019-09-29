Тиль и Понсе - в основе «Спартака» на матч с «Оренбургом»

«Спартак» и «Оренбург» объявили стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ.
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Айртон, Гулиев, Зобнин, Бакаев, Мельгарехо, Тиль, Понсе.
«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Алвеш, Рогич, Деспотович.
Наверно решил обескуражить «Платочников» новой тактикой))))
Наверно решил обескуражить «Платочников» новой тактикой))))
Походу Федун действительно решил утопить Спартак в ФНЛ
Походу Федун действительно решил утопить Спартак в ФНЛ