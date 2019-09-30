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Чистяков: «До сих пор не могу поверить, что меня вызвали в сборную»

сегодня, 17:44

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков поделился эмоциями от приглашения в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Кипра.

Честно говоря, я до сих пор не могу поверить в то, что мне предоставился такой шанс! Понимаю, что мне еще предстоит показать себя на тренировках сборной, что впереди много работы, но я буду стараться оправдать ожидания Станислава Саламовича. Такой шанс выпадает не каждый день, поэтому нужно выложиться по максимуму!

 Напомним, что тренерский штаб российской сборной огласил полный состав.

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Binger
Binger
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сегодня в 18:06
Кого у нас только в сборную не вызывали, но все там играют.
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