Чистяков: «До сих пор не могу поверить, что меня вызвали в сборную»

Защитник «Ростова» поделился эмоциями от приглашения в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Кипра.

Честно говоря, я до сих пор не могу поверить в то, что мне предоставился такой шанс! Понимаю, что мне еще предстоит показать себя на тренировках сборной, что впереди много работы, но я буду стараться оправдать ожидания Станислава Саламовича. Такой шанс выпадает не каждый день, поэтому нужно выложиться по максимуму!