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«Ливерпуль» переедет на новую тренировочную базу за 50 млн фунтов

сегодня, 18:16

«Ливерпуль» договорился о продаже тренировочной базы в Мелвуде и вскоре переедет на новый современный комплекс в Киркби.

Наступающий сезон станет для «красных» последним на нынешней тренировочной базе. Следующим летом чемпионы Европы планируют перебраться на современную базу, строящуюся в данный момент. Пока в Киркби переехала лишь академия команды.

Сообщается, что новая база обойдется «Ливерпулю» в 50 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может заплатить 20 млн фунтов за нападающего «Бордо».

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Все комментарии
Эдгар Давидс
Эдгар Давидс
   75 / 839
сегодня в 19:06
Скамина переедет на трёхэтажную виллу за 100 млн.)
С детства за Тун
С детства за Тун
   5 / 839
сегодня в 18:33
Вместо тренировочных фишек можно расставить игроков пищевика.
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