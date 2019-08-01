«Ливерпуль» переедет на новую тренировочную базу за 50 млн фунтов

сегодня, 18:16

«Ливерпуль» договорился о продаже тренировочной базы в Мелвуде и вскоре переедет на новый современный комплекс в Киркби.

Наступающий сезон станет для «красных» последним на нынешней тренировочной базе. Следующим летом чемпионы Европы планируют перебраться на современную базу, строящуюся в данный момент. Пока в Киркби переехала лишь академия команды.

Сообщается, что новая база обойдется «Ливерпулю» в 50 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может заплатить 20 млн фунтов за нападающего «Бордо».