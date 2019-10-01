Злобин: «Рассчитываю на победу „Бенфики“ в матче с „Зенитом“»

Российский вратарь «Бенфики» , попавший в заявку на игру с «Зенитом» в Лиге чемпионов, поделился мыслями о предстоящей игре.

Это здорово — вернуться в Россию. От игры жду победы, что заработаем три очка. Не сказал бы, чтобы мне задавали много вопросов о «Зените». У нас большой тренерский штаб, много кто анализирует соперников и готовит нас к матчам. Мы просто готовились к этой игре, как всегда.

Моя цель — упорно тренироваться, хорошо играть. Рад, что мне выпала возможность представлять здесь сейчас такую хорошую команду, как «Бенфика». Тренер выбирает состав на игру. Я рад и играть, и когда нахожусь на скамейке. Так же рад, когда команда выигрывает, вратарь берёт сложные мячи.