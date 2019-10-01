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Злобин: «Рассчитываю на победу „Бенфики“ в матче с „Зенитом“»

01 октября 2019, 20:46
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

Российский вратарь «Бенфики» Иван Злобин, попавший в заявку на игру с «Зенитом» в Лиге чемпионов, поделился мыслями о предстоящей игре.

Это здорово — вернуться в Россию. От игры жду победы, что заработаем три очка. Не сказал бы, чтобы мне задавали много вопросов о «Зените». У нас большой тренерский штаб, много кто анализирует соперников и готовит нас к матчам. Мы просто готовились к этой игре, как всегда.

Моя цель — упорно тренироваться, хорошо играть. Рад, что мне выпала возможность представлять здесь сейчас такую хорошую команду, как «Бенфика». Тренер выбирает состав на игру. Я рад и играть, и когда нахожусь на скамейке. Так же рад, когда команда выигрывает, вратарь берёт сложные мячи.

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Все комментарии
112910415
112910415
   48 / 797
02 октября в 10:36
профи !
Т34
Т34
   20 / 797
01 октября в 23:53
А за кого должен болеть вратарь Бенфики? Ну уж никак не за лазурных.
Стыдно за Спартак
Стыдно за Спартак
   363 / 797
01 октября в 22:56
Сразу видно за кого болеет свиноавтор
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 797
01 октября в 22:18
Среди внутриМКАДных появилось много "с деЦЦтва за Бенфику"...
МКС
МКС
   159 / 797
01 октября в 21:55
Бенфика походу то же смотрит РПЛ

Поэтому и выкатывает на игру 3й состав
kastites
kastites
   193 / 797
01 октября в 21:38
Это что за клоун
Gunslinger
Gunslinger
   503 / 797
01 октября в 21:02
Прям как в той убогой передаче : "Мы СЧАСТЛИВЫ"!!! :)))
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответил А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   279 / 797
01 октября в 21:00
Москвичи всегда считали, что за МКАДом не Россия.
nubom
nubom
   292 / 797
01 октября в 20:52
.. и я рад и играть, когда нахожусь на скамейке. Бывало сыграешь за бразильцев, или, положим, за Германию... А болельщики хлопают, хлопают...!
Petergoff
Petergoff
   566 / 797
01 октября в 20:52
Злобный ты)))))
Boytser
Boytser
01 октября в 20:47
Шнурки не забудь погладить.
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