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Тренер «Бенфики»: «„Зенит“ - сложный соперник, нас ждет непростая игра»

01 октября 2019, 20:36
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаге поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» в Лиге чемпионов.

Это действительно очень сильная команда, способная играть по-разному. Может играть длинными передачами и отходить назад, если того требует ситуация, но «Зенит» всегда идет вперед и пытается доставлять мяч к чужим воротам как можно быстрее. Мы должны быть к этому готовы. Состав мы выберем, исходя из готовности каждого игрока. В любом случае мы понимаем, что нас ждет непростая игра.

Ранее мыслями о предстоящей игре поделился наставник «Зенита» Сергей Семак.

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Jimmy Jimmy
Jimmy Jimmy
01 октября в 20:51
Зениту победы!
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