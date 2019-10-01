Тренер «Бенфики»: «„Зенит“ - сложный соперник, нас ждет непростая игра»

Главный тренер «Бенфики» поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» в Лиге чемпионов.

Это действительно очень сильная команда, способная играть по-разному. Может играть длинными передачами и отходить назад, если того требует ситуация, но «Зенит» всегда идет вперед и пытается доставлять мяч к чужим воротам как можно быстрее. Мы должны быть к этому готовы. Состав мы выберем, исходя из готовности каждого игрока. В любом случае мы понимаем, что нас ждет непростая игра.