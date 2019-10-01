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Каземиро: «Выход „Реала“ в плей-офф ЛЧ всё ещё зависит от нас»

01 октября 2019, 22:59
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 2Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Полузащитник «Реала» Каземиро дал свой комментарий по матчу 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге». Хавбек забил второй гол «сливочных» на 85-й минуте.

У соперника было два момента, и он их реализовал. Мы неплохо отреагировали. Дальнейшая судьба «Реала» в Лиге чемпионов всё ещё зависит от нас. Мы засуетились при счёте 0:2, из-за чего начали возникать ошибки. Болельщики поддерживали нас до конца. В любом случае выход в стадию плей-офф всё ещё зависит от нас.

В параллельном матче «Шахтер» вырвал победу в матче с «Аталантой». 

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112910415
112910415
   48 / 797
02 октября в 12:05
ещё некоторое время будет зависеть, потом перестанет !
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