Роналду: «Иногда я ем пиццу с сыном, иначе было бы скучно»

Нападающий «Ювентуса» рассказал о своей диете и тренировках.

Главное - это тренироваться, восстанавливаться и правильно питаться. Хотя иногда я ем пиццу с сыном, иначе было бы скучно.

Это правда, что я когда-то был худым, у меня не было мышц. В 11 лет я принял решение. Я знал, что у меня большой талант, но я решил, что буду работать усерднее всех. Я начал пробираться из общежития ночью, чтобы ходить тренироваться. Я стал больше и быстрее.

Я выходил на поле, и люди, которые раньше шептали: «Да, но он такой худой», смотрели на меня так, словно это конец света.