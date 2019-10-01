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Роналду: «Иногда я ем пиццу с сыном, иначе было бы скучно»

01 октября 2019, 22:34

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своей диете и тренировках.

Главное - это тренироваться, восстанавливаться и правильно питаться. Хотя иногда я ем пиццу с сыном, иначе было бы скучно.

Это правда, что я когда-то был худым, у меня не было мышц. В 11 лет я принял решение. Я знал, что у меня большой талант, но я решил, что буду работать усерднее всех. Я начал пробираться из общежития ночью, чтобы ходить тренироваться. Я стал больше и быстрее.

Я выходил на поле, и люди, которые раньше шептали: «Да, но он такой худой», смотрели на меня так, словно это конец света.

Недавно Криштиану порассуждал на тему возраста в футболе.

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Все комментарии
МЕГАЛАДОНь
МЕГАЛАДОНь ответил Т34
02 октября в 12:38
Кто-то ест пиццу с грибами, кто-то с колбасой, а он с сыном.
теперь понятно зачем ему столько детей
112910415
112910415
   48 / 797
02 октября в 11:16
при всех своих...э ... особенностях, этот парень мощно сделал себя сам !
Союзник противников
Союзник противников ответил Олег Борткевич
   74 / 797
01 октября в 23:04
Люблю повеселиться, особенно поесть?
...пожрать-
двумя-тремя батонами
в зубах поковырять.
Союзник противников
Союзник противников ответил Т34
   74 / 797
01 октября в 23:03
Кто-то ест пиццу с грибами, кто-то с колбасой, а он с сыном.
Он хотел написать-"с сыром",но подвёл дефет реци.
Союзник противников
Союзник противников
   74 / 797
01 октября в 23:03
Богатый внутренний мир!
Олег Борткевич
Олег Борткевич
   279 / 797
01 октября в 22:59
Люблю повеселиться, особенно поесть?
Т34
Т34
   20 / 797
01 октября в 22:46
Кто-то ест пиццу с грибами, кто-то с колбасой, а он с сыном.
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