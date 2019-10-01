Роналду: «Иногда я ем пиццу с сыном, иначе было бы скучно»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своей диете и тренировках.
Главное - это тренироваться, восстанавливаться и правильно питаться. Хотя иногда я ем пиццу с сыном, иначе было бы скучно.
Это правда, что я когда-то был худым, у меня не было мышц. В 11 лет я принял решение. Я знал, что у меня большой талант, но я решил, что буду работать усерднее всех. Я начал пробираться из общежития ночью, чтобы ходить тренироваться. Я стал больше и быстрее.
Я выходил на поле, и люди, которые раньше шептали: «Да, но он такой худой», смотрели на меня так, словно это конец света.
Недавно Криштиану порассуждал на тему возраста в футболе.
двумя-тремя батонами
в зубах поковырять.
двумя-тремя батонами
в зубах поковырять.