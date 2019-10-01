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Месси попал в заявку «Барселоны» на матч Лиги чемпионов с «Интером»

01 октября 2019, 23:18
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси попал в заявку на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером». Полностью заявка «Барселоны» выглядит так:

Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Нето.

Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Ленгле, Мусса Ваге, Жан-Клер Тодибо, Хуниор Фирпо.

Полузащитники: Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Артур, Карлос Аленья, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Артуро Видаль.

Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Усман Дембеле, Антуан Гризманн, Карлес Перес.

Напомним, что Лионель пропустил матч 7-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (2:0) из-за травмы.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   186 / 797
02 октября в 08:51
Без него как без рук.
Жека10
Жека10
   80 / 797
02 октября в 08:35
от его участия или неучастия в данном матче ничего не решается.Барселона и без Месси обыгрывала Интер на Кам Ноу.Хорошо что только там
NGYRZ
NGYRZ
   40 / 797
02 октября в 00:08
Липовый обладатель премии the best решил поучаствовать в победе над интером, хотя писали, что даже в класико может не сыграть!
Apsny
Apsny
   151 / 797
01 октября в 23:54
Надо б поберечь.
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