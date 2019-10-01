Месси попал в заявку «Барселоны» на матч Лиги чемпионов с «Интером»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси попал в заявку на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером». Полностью заявка «Барселоны» выглядит так:
Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Нето.
Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Ленгле, Мусса Ваге, Жан-Клер Тодибо, Хуниор Фирпо.
Полузащитники: Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Артур, Карлос Аленья, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Артуро Видаль.
Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Усман Дембеле, Антуан Гризманн, Карлес Перес.
Напомним, что Лионель пропустил матч 7-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (2:0) из-за травмы.