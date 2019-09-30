Бэйл и Хамес не попали в заявку «Реала» на матч с «Брюгге»

«Реал» огласил заявку на матч Лиги чемпионом с «Брюгге». В нее не попали Гарет Бэйл и Хамес Родригес.
Заявка «Реала»: Куртуа, Ареоля, Альтубе, Карвахаль, Милитао, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Азар, Бензема, Васкес, Йович, Винисиус Жуниор.
Напомним, что в 1-м туре «Реал» уступил ПСЖ.
По поводу бейла хз
По поводу бейла хз
Хамес - трижды лучший игрок матчей подряд по версии Марка, и все видят что он классно играет.. Зидан опять начал тупова диктатора включать или что?
Хамес - трижды лучший игрок матчей подряд по версии Марка, и все видят что он классно играет.. Зидан опять начал тупова диктатора включать или что?