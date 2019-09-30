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Бэйл и Хамес не попали в заявку «Реала» на матч с «Брюгге»

вчера, 23:14
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге19:55 Не начался

«Реал» огласил заявку на матч Лиги чемпионом с «Брюгге». В нее не попали Гарет Бэйл и Хамес Родригес.

Заявка «Реала»: Куртуа, Ареоля, Альтубе, Карвахаль, Милитао, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Азар, Бензема, Васкес, Йович, Винисиус Жуниор.

Напомним, что в 1-м туре «Реал» уступил ПСЖ.

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Все комментарии
Зидан 1972
Зидан 1972
   203 / 910
сегодня в 00:14
Бейл и Хамес футболисты по настроению и у Зидана задача их продать по хорошей цене! У Зидана задачи сложнее чем кажется!Хамес хороший игрок, но и в Баварий он стабильно не играл!
Зидан 1972
Зидан 1972 ответил cevin cigan
   203 / 910
сегодня в 00:10
Конечно!
Надо же, вроде арабы и французы былы им, оказывается нет .....смешно!
cevin cigan
cevin cigan ответил Зидан 1972
   22 / 910
вчера в 23:52
Они дружбаны Зидана?
Конечно!
Зидан 1972
Зидан 1972 ответил cevin cigan
   203 / 910
вчера в 23:45
Кто Иско? Модрич?
Они дружбаны Зидана?
cevin cigan
cevin cigan ответил Зидан 1972
   22 / 910
вчера в 23:43
Дружбан Зидана вообще то тащит Реал за собой!Зидану виднее кто на данный момент нужнее!
Кто Иско? Модрич?
Зидан 1972
Зидан 1972 ответил cevin cigan
   203 / 910
вчера в 23:36
А причину не вариант озвучить? Всё....дружбаны Зидана поправились и Хамес с Бэйлом опять не нужны?
Дружбан Зидана вообще то тащит Реал за собой!Зидану виднее кто на данный момент нужнее!
razdvatri
razdvatri ответил cevin cigan
   558 / 910
вчера в 23:33
А причину не вариант озвучить? Всё....дружбаны Зидана поправились и Хамес с Бэйлом опять не нужны?
У Хамеса микротравма, поэтому он пропустит матч против «Брюгге». Ожидается, что колумбиец будет готов сыграть против «Гранады» в эту субботу.

По поводу бейла хз
cevin cigan
cevin cigan
   22 / 910
вчера в 23:20
А причину не вариант озвучить? Всё....дружбаны Зидана поправились и Хамес с Бэйлом опять не нужны?
Слайш
Слайш
   191 / 910
вчера в 23:17
это очень странно, как и отсутствие ХАмеса в основе в матче с матрасом..

Хамес - трижды лучший игрок матчей подряд по версии Марка, и все видят что он классно играет.. Зидан опять начал тупова диктатора включать или что?
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