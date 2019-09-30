Без Чалова, но с новичками. Кого позвал Черчесов?

30 сентября 2019, 17:29

«Соккер.ру» изучает выбор тренерского штаба сборной России на октябрьские матчи с Шотландией и Кипром. Черчесов не преподнес сюрпризов, но нам есть что обсудить.

Кто остался за бортом сборной по тем или иным причинам?

Номинально самая важная потеря, вернее, сразу две потери — это братья Миранчуки. Алексей получил травму месяц назад, Антон не выходил на поле две недели. Это серьезные потери «Локомотива», хотя железнодорожники и без лидеров прекрасно справляются в чемпионате и Лиге чемпионов. А сборная России и подавно справится, ведь в национальной команде братья не являются основными. Более того, Станислав Черчесов после сентябрьского матча с Казахстаном был явно недоволен Антоном, которому доверил место в стартовом составе: «Миранчуки должны понимать, что у них не бесконечное количество шансов».

По сравнению с сентябрьской заявкой на матчи отсутствуют Роман Нойштедтер и Александр Ерохин. Нойштедтер еще в предыдущий созыв выглядел сомнительной кандидатурой, и с тех пор Роман ничего не смог противопоставить скептикам, скорее убедил нас в нашей правоте, потеряв место в стартовом составе «Динамо». Ерохин тоже играет в «Зените» от случая к случаю, его присутствие в сборной излишне. Логично, что Черчесов отцепил этих двух «пассажиров», в сборной им и правда делать нечего. Что же касается Федора Чалова, то тема настолько избита, что больше и сказать нечего. На данный момент тренерский штаб сборной считает, что лидеру атак ЦСКА лучше играть за молодежку, нежели ждать своего шанса «под Дзюбой» в главной команде страны.

Кого приветствуем в составе сборной России?

Станислав Черчесов в последнее время не допускает текучки кадров, так что появление новых лиц в сборной России — событие. Вызваны защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков и атакующий игрок «Локомотива» Рифат Жемалетдинов. Центрбек «желто-синих» является лидером РПЛ по верховым единоборствам, он настоящий король воздуха: в среднем 10 выигранных верховых дуэлей в каждом матче. Правда, случались ляпы и результативные ошибки, есть компоненты, над которыми необходимо работать, но сам факт включения в состав сборной России должен подхлестнуть Дмитрия, тем более в центре обороны главной команды страны не монстры играют. Есть реальный шанс побороться за место в стартовом составе в среднесрочной перспективе.

Что касается Рифата Жемалетдинова, то за прогресс этого игрока, как и за Миранчуков, мы должны поблагодарить Юрия Павловича Семина. Ему и слово:

Рад за Рифата. Во-первых, этот игрок начинал с нашей школы, во-вторых, он очень тяжело в «Локомотиве» проявлял себя, приходил и уходил. А сейчас для него это определённый стимул, он к этому стремился и хорошо работал. Тренеры сборной его заметили. На сегодняшний момент он достоин национальной команды. Можно его поздравить.

Букет вратарей

Вратари: Гильерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунёв («Зенит»).

Стандартный набор вратарей. На самом деле, если вы возьмете рейтинг «Whoscored» для голкиперов за текущий сезон, то на первых трех строчках будут Гильерме, Лунев и Джанаев, если исключить тех, кто провел меньше трех матчей. Вратарская бригада в сборной России сформирована, определен лидер, и если не будет травм или экстраординарной игры какого-нибудь российского голкипера на протяжении нескольких месяцев кряду, то на Евро-2020 Россию будет представлять эта же троица вратарей.

Корзина защитников

Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес ( ЦСКА ), Дмитрий Чистяков («Ростов»).

Среди восьми защитников половина — центральные, что нормально, а вот правые выигрывают у левых со счетом 3:1. У Марио Фернандеса сразу два дублера (Петров и Караваев), в то время как Федор Кудряшов будто бы в одиночестве. «Будто бы», потому что в сборной есть еще Юрий Жирков, который относится к полузащитникам, но может сыграть и в обороне. Основной состав обороны выглядит так: Фернандес — Семенов — Джикия — Кудряшов/Жирков. Вариации возможны только слева, Марио и пара центральных незыблемы.

Тележка хавбеков

Полузащитники: Ильзат Ахметов ( ЦСКА ), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Денис Черышев («Валенсия»).

Сборная России играет по схеме 4-2-3-1, то есть из одиннадцати представленных хавбеков нужно выбрать пятерых: пару опорных, центрального атакующего, а также атакующих игроков на фланги. Основную связку в опорной зоне в последнее время составляют Зобнин и Оздоев, но с учетом формы Баринова и Ахметова здесь могут быть варианты. Если учитывать сугубо индивидуальную работу, настроение и эффективность в нынешнем сезоне Дмитрий и Ильзат выглядят заметно лучше утомленного «Спартаком» Ромы Зобнина.

По позиции центрального атакующего полузащитника вопросов не возникает — это роль Александра Головина, а вот на флангах есть варианты. Денис Черышев набрал форму, классно провел последние матчи за «Валенсию» и готов вернуться в стартовый состав сборной. Но куда денешь ветерана Жиркова, который был так полезен в сентябре? Справа у Черчесова №1 — Алексей Ионов, не думаю, что Бакаев или Жемалетдинов смогут подвинуть игрока «Ростова» в ближайших матчах. В лучшем случае получат немного игровой практики.

Пригоршня форвардов

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада-Болеслав»), Федор Смолов («Локомотив»).

Понятно, что у нас сейчас есть Дзюба и есть все остальные нападающие. Учитывая, что постоянно используется схема с одним форвардом, а Артем предпочитает играть полные матчи, Комличенко со Смоловым приезжают в сборную поддерживать форму и смотреть футбол с хороших мест.