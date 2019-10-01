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Дом игрока «Атлетико» ограбили, пока тот находится в Москве

01 октября 2019, 11:02
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Полузащитник «Атлетико» Томас Партей стал жертвой грабителей.

Дом ганского хавбека «матрасников» подвергся нападению, пока сам игрок находится в Москве - его команда готовится к матчу Лиги Чемпионов против «Локомотива».

Ограбление произошло 30 сентября. В доме находилась домработница, когда туда ворвались преступники. Злоумышленники вынесли ценные вещи, приблизительная сумма ущерба пока неизвестна. Сама домработница не пострадала.

Это уже не первый случай ограбления домов известных футболистов в Испании. Ранее сообщалось, что жертвами грабителей стали Иско и Зинедин Зидан.

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   70 / 797
01 октября в 15:42
скорее всего домработница и впустила грабителей, думала что пиццу принесли.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил cska plus
   70 / 797
01 октября в 15:42
Храните деньги в сберегательной кассе.
ну этот парень деньги хранил в матрасе.
cska plus
cska plus
   2 / 797
01 октября в 13:03
Храните деньги в сберегательной кассе.
nubom
nubom
   292 / 797
01 октября в 11:35
Ждем, когда обнаружат русский след...
Binger
Binger
01 октября в 11:18
Это местные свиньи постарались.
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