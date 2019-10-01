Дом игрока «Атлетико» ограбили, пока тот находится в Москве

01 октября 2019, 11:02

Полузащитник «Атлетико» стал жертвой грабителей.

Дом ганского хавбека «матрасников» подвергся нападению, пока сам игрок находится в Москве - его команда готовится к матчу Лиги Чемпионов против «Локомотива».

Ограбление произошло 30 сентября. В доме находилась домработница, когда туда ворвались преступники. Злоумышленники вынесли ценные вещи, приблизительная сумма ущерба пока неизвестна. Сама домработница не пострадала.

Это уже не первый случай ограбления домов известных футболистов в Испании. Ранее сообщалось, что жертвами грабителей стали Иско и .