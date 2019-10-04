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Варламов: «От Шевченко в матче с Украиной несло рыбьим жиром»

сегодня, 09:56

Экс-защитник ЦСКА и сборной России Евгений Варламов поделился воспоминаниями о выездном матче с Украиной в 1998 году, который завершился победой хозяев со счётом 3:2.

Чем, кроме первого и последнего гола в сборной, запомнился матч в Киеве? Мне показалось, что от Шевченко несло рыбьим жиром. Говорили, что им мажутся от сглаза. Я этот запах с детства запомнил – блевал от него. Может, форму жиром пропитали, не знаю, но пахло только от Андрея. Запомнилось ещё, как встречали в Киеве… На предыгровой разминке мы упали на колени, а с трибун несётся: «Вот так и стойте!»

Установка тоже была оригинальная. Бышовец давал её шёпотом, потому что опасался прослушки в отеле? Ещё и при шипящем на полную громкость телевизоре! Нас в Новогорске много инструктировали по этой игре, поэтому в Киеве теория была только командная. Мне Анатолий Фёдорович ещё раз про Шевченко напомнил. Я за овальным столом поближе к Бышовцу сидел и всё слышал, а Минько как раз возле телевизора! Выходим из комнаты в коридор, Валера спрашивает: «А где я играю?» Смешно было.

Также недавно Варламов рассказал, как Валерий Карпин настраивал игроков перед матчем.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   20 / 1009
сегодня в 13:26
Шевченко: от Филимонова пахло салом
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил ZenCh
   144 / 1009
сегодня в 13:01
Что-то я не понял. Зачем нужно было падать на колени?
Магия Вуду, неужто не понятно ?
ZenCh
ZenCh
   959 / 1009
сегодня в 12:14
Что-то я не понял. Зачем нужно было падать на колени?
ZA POROGA
ZA POROGA
сегодня в 11:28
варламов взбзднул воспоминаниями - дабы напомнить о своем никчемном существовании...
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 1009
сегодня в 10:58
Шевченко: от Варламова пахло навозом
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 1009
сегодня в 10:50
Эхх, были времена
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   161 / 1009
сегодня в 10:44
Что за бред он пронес?
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   447 / 1009
сегодня в 10:40
Зачем на предыгровой тренировке падать на колени??
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   243 / 1009
сегодня в 10:35
По ходу перед той игрой половина команды предматчевую установку мимо ушей пропустила.
mihaluch
mihaluch
   120 / 1009
сегодня в 10:30
Допинг был на рыбьем жире, чтобы не поймали.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   306 / 1009
сегодня в 10:13
К чему Варламов это сказал?
FESCO
FESCO
   253 / 1009
сегодня в 10:06
Вместо сала жрал.
STVA 1
STVA 1
   101 / 1009
сегодня в 09:59
Может он пил рыбий жир)))
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