Мещеряков: «Можно иметь три состава, но во всем должна быть экономика»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков оценил трансферную кампанию клуба этим летом.
Стоило ли проводить еще более масштабную трансферную кампанию летом, с учетом графика и потенциальных травм? Можно, конечно, иметь три состава, но во всем должна быть экономика. Комплектование команды в нашей стране определяют экономика и рекламный рынок. У нас нет других условий, надо готовиться к следующему матчу.
А у нас китаец армейцам забил. Теперь эспаньол дополнительный доход подсчитывает, а у лошадок скандалы пошли, и другие фаны их теперь до уровня свинок ставят.
А у нас китаец армейцам забил. Теперь эспаньол дополнительный доход подсчитывает, а у лошадок скандалы пошли, и другие фаны их теперь до уровня свинок ставят.
Все стенания по поводу травм, графика игр, не доукомплектованности чаще всего прикрывают собственные просчеты, ошибки, недороботки.
В редких случаях, действительно не хватает денег для формирования команды.
Всё написанное выше справедливо для большинства команд РПЛ, в ФНЛ и ниже действуют другие правила.
Все стенания по поводу травм, графика игр, не доукомплектованности чаще всего прикрывают собственные просчеты, ошибки, недороботки.
В редких случаях, действительно не хватает денег для формирования команды.
Всё написанное выше справедливо для большинства команд РПЛ, в ФНЛ и ниже действуют другие правила.
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