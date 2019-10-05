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Мещеряков: «Можно иметь три состава, но во всем должна быть экономика»

сегодня, 08:25

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков оценил трансферную кампанию клуба этим летом.

Стоило ли проводить еще более масштабную трансферную кампанию летом, с учетом графика и потенциальных травм? Можно, конечно, иметь три состава, но во всем должна быть экономика. Комплектование команды в нашей стране определяют экономика и рекламный рынок. У нас нет других условий, надо готовиться к следующему матчу.

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серый1925
серый1925 ответил Мишаня Дмитриев
сегодня в 12:10
Можно, конечно, иметь три состава, но во всем должна быть экономика.... Расскажите это проекту...
в чём дело? проблемы?
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   254 / 1022
сегодня в 10:19
Кстати все плачутся , где деньги взять. Запад начал китайских игроков в составы вводить. Сразу увеличиваются на несколько миллионов подписчики. А это деньги за рекламу. Растут продажи атрибутики. Сейчас бандеролями на весь китай футболки разослать не проблема. И продажа трансляций, говорят у Зенита три миллиона иранцев постоянно покупают трансляции.
А у нас китаец армейцам забил. Теперь эспаньол дополнительный доход подсчитывает, а у лошадок скандалы пошли, и другие фаны их теперь до уровня свинок ставят.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   254 / 1022
сегодня в 10:07
В заявке команды, согласно регламента, 26 человек. Может ошибаюсь на одного-двух. Из них сколько то свои воспитанники, есть ограничения по легионерам. Для всех условия одинаковы.
Все стенания по поводу травм, графика игр, не доукомплектованности чаще всего прикрывают собственные просчеты, ошибки, недороботки.
В редких случаях, действительно не хватает денег для формирования команды.
Всё написанное выше справедливо для большинства команд РПЛ, в ФНЛ и ниже действуют другие правила.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил galem72
   141 / 1022
сегодня в 09:16
Да ну! Тогда пусть этот неэффективный менеджер расскажет, почему так называемая "экономика" гос.корпорации должна содержать бесполезный для населения клуб?
Давайте лучше о кормах ! От вареного картофеля с комбикормом свиное сало бывает особенно нежным. Вы согласны ?
galem72
galem72
   184 / 1022
сегодня в 08:59
Да ну! Тогда пусть этот неэффективный менеджер расскажет, почему так называемая "экономика" гос.корпорации должна содержать бесполезный для населения клуб?
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   202 / 1022
сегодня в 08:58
Можно, конечно, иметь три состава, но во всем должна быть экономика....

Расскажите это проекту...
STVA 1
STVA 1
   131 / 1022
сегодня в 08:29
Экономика должна быть эконмной)))
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