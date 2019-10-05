Мещеряков: «Можно иметь три состава, но во всем должна быть экономика»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков оценил трансферную кампанию клуба этим летом.

Стоило ли проводить еще более масштабную трансферную кампанию летом, с учетом графика и потенциальных травм? Можно, конечно, иметь три состава, но во всем должна быть экономика. Комплектование команды в нашей стране определяют экономика и рекламный рынок. У нас нет других условий, надо готовиться к следующему матчу.