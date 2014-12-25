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«Интер» будет просить за Икарди не менее 25 млн евро

25 декабря 2014, 21:26
 «Интер» не отпустит зимой в другой клуб форварда Мауро Икарди, так как и без того испытывает серьезные проблемы с игрой в нападении.

Трансфер аргентинца будет возможен только следующим летом при условии, что миланцы подыщут игроку достойную замену.

При этом просить за Икарди «Интер» будет не менее 25 млн евро. Продавать талантливого футболиста за меньшую сумму «нерадзурри» не собираются.

В числе претендентов на Икарди называются «Челси» и «Атлетико».
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