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«Тоттенхэм» с неприличным счетом уступил «Брайтону»

сегодня, 16:27
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«Тоттенхэм» проиграл «Брайтону» в матче 8-го тура АПЛ.

После этой встречи «Тоттенхэм» занимает шестую позицию в таблице (11 очков), а «Брайтон» - двенадцатую (9 очков).

Фалмер, стадион «Фалмер»

«Брайтон» - «Тоттенхэм» - 3:0 (2:0)
Голы: Мопе 3, Коннолли 32, Коннолли 65

«Брайтон»: Райан, Монтойя, Уэбстер, Данк, Берн, Гросс, Альзате (Бонг 89), Стивенс (Мюррей 90), Муй, Мопе, Коннолли (Биссума 80)
Главный тренер: Поттер Грэм.

«Тоттенхэм»: Льорис (Газзанига 8), Сиссоко, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Н'Домбеле (Уинкс 46), Дайер, Ламела, Эриксен, Сон (Моура 73), Кейн
Главный тренер: Почеттино Маурисио.

Предупреждения: Дайер 55, Стивенс 57, Данк 89.

Напомним, что в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» разгромила «Тоттенхэм».

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Все комментарии
311
311
   244 / 1032
сегодня в 20:21
В следующем матче курятника можно смело грузить на соперников, пока коэффициент ещё хороший. Бунт в команде либо против Почеттино, либо против Леви! Нельзя так на ровном месте перестать играть в футбол!)
АПЛ рулит
АПЛ рулит
   117 / 1032
сегодня в 20:15
Что творится с игроками Шпор не понятно,то ли мотивацию растеряли или нету желания играть.
У ТТХ сейчас сложный период и надеюсь что они в следующих матчах возьмут себя в руки и начнут нормально играть.
azkan
azkan
   238 / 1032
сегодня в 19:09
О сливе речи нет, думаю. Вроде все дружно вместе с тренером проиграли)))
alexov222
alexov222 ответил Triem
   136 / 1032
сегодня в 19:01
Большой респект, после таких удручающих последних двух игр вообще что либо говоришь. Настоящих болел приветствую!
Хахаха.. я болел за Шпоры когда они за десятку боролись и не плакал...точно как в этом сезоне))
anyway
anyway
   533 / 1032
сегодня в 18:10
ооо так если заманить аллегри, то можно и за место в лч побороться...
Заратустра
Заратустра ответил ст_прапорщик
   36 / 1032
сегодня в 17:58
Ну дык другие отписались - молодцы. А он ныкается где-то))
Но от позора не убежишь! Гыгыгы
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответил Заратустра
   126 / 1032
сегодня в 17:55
    7 из 9
    7 из 9
       33 / 1032
    сегодня в 17:54
    Кто мне скажет, сколько нынче Кейн стоит? Если обменять его на «Ладу-девятку» - я выгодную сделку совершу или прогадаю?
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       95 / 1032
    сегодня в 17:54
    Шпоры сливают этот сезон по полной программе! Вылет из Кубка английской лиги, разгром в ЛЧ и вот теперь АПЛ. И это все из-за того, что они не сумели победить Ливерпуль в финале ЛЧ в Мадриде? Хм, странно)
    Triem
    Triem ответил alexov222
       494 / 1032
    сегодня в 17:52
    Я угораю.. Лорд Шугар призывает Леви заменить хомяка Венгером)) на полном серьезе
    Большой респект, после таких удручающих последних двух игр вообще что либо говоришь. Настоящих болел приветствую!
    ст_прапорщик
    ст_прапорщик ответил alexov222
       126 / 1032
    сегодня в 17:52
    Вулвич в клуб? Он хоть бы у болел мнение спросил перед тем, как его на вилы подымут))) нам уже Иудушки Сола хватило. Там вон Жозик без работы скучает, денежки, непосильным трудом у Глэйзеров заработанные заканчиваются, надо брать, нытик ещё тот - Поч нервно курит)))))))
    7 из 9
    7 из 9
       33 / 1032
    сегодня в 17:51
    Увидев такой заголовок, приготовился к двузначной цифре уже, а тут такое огорчение. Шпоры, ну, соберитесь в самом деле, давайте уже по десять пропускать, чё подводите-то.
    Triem
    Triem ответил Заратустра
       494 / 1032
    сегодня в 17:48
    А где спаркс? Что-то он не комментирует последние два результата кур. В чём дело?)
      Заратустра
      Заратустра
         36 / 1032
      сегодня в 17:39
      А где спаркс? Что-то он не комментирует последние два результата кур. В чём дело?)
      Заратустра
      Заратустра
         36 / 1032
      сегодня в 17:34
        Karkaz
        Karkaz
           295 / 1032
        сегодня в 17:29
        У шпор надо забрать Эриксена, Сона, Моуру, Кейна и оставить Почета на 5 лет)
        25процентный клоун
        25процентный клоун
           11 / 1032
        сегодня в 17:28
        Прогресс на лицо
        dzvinka
        dzvinka
           361 / 1032
        сегодня в 17:27
          Заратустра
          Заратустра
             36 / 1032
          сегодня в 17:25
          Я думал опять семёрочка, а тут всего лишь трёха от Брайтона. Разочарован.
          STVA 1
          STVA 1
             118 / 1032
          сегодня в 17:22
          Совсем все плохо
          красавчик серж
          красавчик серж
             370 / 1032
          сегодня в 17:22
          Берегут силы
          На ЛЧ)
          Kurt Bekelman
          Kurt Bekelman
             106 / 1032
          сегодня в 17:18
            dimagas1
            dimagas1 ответил juvenale
               115 / 1032
            сегодня в 17:14
            сливают аргентинца))ну и вот она скоминовская лч)был бы в финале другой клуб, не было бы кубка
            Вот по чесноку не надоело одно и тоже?Ну сказа 3-5 раз,а каждый день это уже не смешно,а скорее печально что так заклинило зебр на Скомине.
            Вспоминали бы того рефереи что Буфона удалил с Реалом,там хоть есть от чего бомбить,а так бред.
            alexov222
            alexov222
               136 / 1032
            сегодня в 17:12
            Я угораю.. Лорд Шугар призывает Леви заменить хомяка Венгером)) на полном серьезе
            cska plus
            cska plus
               22 / 1032
            сегодня в 17:10
              loko7
              loko7
                 460 / 1032
              сегодня в 17:10
              Брайтон возомнил себя Баварией.
              cannongun
              cannongun
                 144 / 1032
              сегодня в 17:05
                ЮЗИК
                ЮЗИК
                   284 / 1032
                сегодня в 17:03
                Шпоры продолжают радовать
                Ozabot
                Ozabot
                   544 / 1032
                сегодня в 17:01
                Почеттино, переходи в «Милан», у нас совсем плохо.
                raulmadrid_007
                raulmadrid_007
                   882 / 1032
                сегодня в 16:57
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