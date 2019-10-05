«Тоттенхэм» с неприличным счетом уступил «Брайтону»

«Тоттенхэм» проиграл «Брайтону» в матче 8-го тура АПЛ.
После этой встречи «Тоттенхэм» занимает шестую позицию в таблице (11 очков), а «Брайтон» - двенадцатую (9 очков).
Фалмер, стадион «Фалмер»
«Брайтон» - «Тоттенхэм» - 3:0 (2:0)
Голы: Мопе 3, Коннолли 32, Коннолли 65
«Брайтон»: Райан, Монтойя, Уэбстер, Данк, Берн, Гросс, Альзате (Бонг 89), Стивенс (Мюррей 90), Муй, Мопе, Коннолли (Биссума 80)
Главный тренер: Поттер Грэм.
«Тоттенхэм»: Льорис (Газзанига 8), Сиссоко, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Н'Домбеле (Уинкс 46), Дайер, Ламела, Эриксен, Сон (Моура 73), Кейн
Главный тренер: Почеттино Маурисио.
Предупреждения: Дайер 55, Стивенс 57, Данк 89.
Напомним, что в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» разгромила «Тоттенхэм».
У ТТХ сейчас сложный период и надеюсь что они в следующих матчах возьмут себя в руки и начнут нормально играть.
У ТТХ сейчас сложный период и надеюсь что они в следующих матчах возьмут себя в руки и начнут нормально играть.
Но от позора не убежишь! Гыгыгы
Но от позора не убежишь! Гыгыгы
взяли "скрытое чеспионство" - пора домой - на дно.
https://www.youtube.com/watch?v=KJHzkzNp-bk
взяли "скрытое чеспионство" - пора домой - на дно.
На ЛЧ)
На ЛЧ)
Вспоминали бы того рефереи что Буфона удалил с Реалом,там хоть есть от чего бомбить,а так бред.
Вспоминали бы того рефереи что Буфона удалил с Реалом,там хоть есть от чего бомбить,а так бред.