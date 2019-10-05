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«Бавария» совершила осечку в игре с «Хоффенхаймом»

сегодня, 18:23
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 2Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)ХоффенхаймМатч завершен

«Бавария» неожиданно уступила «Хоффенхайму» во встрече 7-го тура чемпионата Германии. Несмотря на поражение, мюнхенцы (14 очков) остались на первом месте, «деревенские» (8 баллов) - одиннадцатые.

Мюнхен, стадион Альянц Арена

«Бавария» - «Хоффенхайм» 1:2 (0:0)
Голы: Левандовски 73 - Адамян 54, Адамян 79

«Бавария»: Нойер, Киммих, Зюле, Боатенг, Павар, Толиссо (Перишич 60), Алькантара, Коман (Мюллер 60), Коутиньо, Гнабри, Левандовски
Главный тренер: Ковач Нико.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Пош, Акпогума, Хюбнер, Сков, Гриллитш (Нордтвейт 67), Кадержабек (Стафилидис 62), Руди, Гайгер, Бебу, Адамян
Главный тренер: Шройдер Альфред.

Предупреждения: Алькантара 45+3, Перишич 90+5

В прошлом туре «Бавария» с трудом победила «Падерборн».

 

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Все комментарии
волгодон 2
волгодон 2 ответил Так Себе Аналитик
   172 / 1032
сегодня в 20:46
Вы могли бы привязать id для КП к номеру телефона, это, по крайней мере, сократило бы часть людей, которые создают 100 аккаунтов для игры.
славному ботоводу (или как там его) придется по конторам сотовой связи симки заколачивать тогда усердно)
FERIS
FERIS
   142 / 1032
сегодня в 20:40
Нежданчик однозначно)
alexgurzan
alexgurzan ответил Так Себе Аналитик
   313 / 1032
сегодня в 20:36
Вы могли бы привязать id для КП к номеру телефона, это, по крайней мере, сократило бы часть людей, которые создают 100 аккаунтов для игры.
Привязка по номеру телефона нецелесообразна даже в финансовом плане, учитывая, что ресурсом пользуются из многих стран.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   690 / 1032
сегодня в 20:29
А не договорняк ли это был???
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил alexgurzan
   9 / 1032
сегодня в 20:27
Уже не единожды обсуждался данный вопрос, ничего сделать нельзя.
Вы могли бы привязать id для КП к номеру телефона, это, по крайней мере, сократило бы часть людей, которые создают 100 аккаунтов для игры.
alexgurzan
alexgurzan ответил Zenit_84
   313 / 1032
сегодня в 20:21
Нельзя ли уже что-то сделать со ставками с высокими коэффициентами? Опять 21 человек поставил 2000 против Баварии с кф. 20... И многим, анализирующим матчи, уже их не догнать в этом месяце.
Уже не единожды обсуждался данный вопрос, ничего сделать нельзя.
Zenit_84
Zenit_84
   229 / 1032
сегодня в 20:01
Нельзя ли уже что-то сделать со ставками с высокими коэффициентами? Опять 21 человек поставил 2000 против Баварии с кф. 20... И многим, анализирующим матчи, уже их не догнать в этом месяце.
Санчо Панса
Санчо Панса
   95 / 1032
сегодня в 19:55
Самый лучший из армян это Адамян! Да, в этом матче этот футболист сборной Армении был крут, спору нет) Что не сделал Тоттенхэм в итоге с блеском сделал Хоффенхайм.
dimagas1
dimagas1 ответил Конунг Рагнар
   115 / 1032
сегодня в 19:52
Бавария и Реалу сейчас штук 7 отгрузит
Реалу и Адамян 5-ку закинет)))
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил 95-shishani-95
   191 / 1032
сегодня в 19:26
Бавария и Реалу сейчас штук 7 отгрузит
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   109 / 1032
сегодня в 19:17
Молодец Хоффенхайм!
ДСА
ДСА
   190 / 1032
сегодня в 19:16
Бывают в жизни огорчения.
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 1032
сегодня в 19:13
Деревенские мужики - это вам не городские пижоны аглицкие!!!
allemz
allemz
   26 / 1032
сегодня в 19:13
Армянин наказал баварцев)
max74
max74
   903 / 1032
сегодня в 19:10
Бавария - Адамян 1-2.
Андреас мои поздравления
Немецкий порядок остановил немецкую машину
hansa1
hansa1
   765 / 1032
сегодня в 19:08
Бавария уже давно не та, ноона стильная )))
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   869 / 1032
сегодня в 19:03
А мне пофиг, но приятно. ))))
95-shishani-95
95-shishani-95
   344 / 1032
сегодня в 18:59
Это ж надо умудриться пропустить 7 голов у себя дома от такой команды???!!!
Тоттенхэм вообще никакой!
Кстати, и сегодня он проиграл!!!
dzvinka
dzvinka
   361 / 1032
сегодня в 18:57
само собой, Хоффэ же не тотенхамон какой)))
NAZAR 007
NAZAR 007
   12 / 1032
сегодня в 18:55
Вот тебе и колхозники ) Дали проср..ся Ковачу )
Ну ничего ) В следущем туре злее будут баварцы )
ХУБУЛ
ХУБУЛ
   171 / 1032
сегодня в 18:51
Ну и отлично, хочется какой нибудь интриги. Но и Дортмунд лажает не по детский.
Roger Young
Roger Young
   415 / 1032
сегодня в 18:44
с победой!
loko7
loko7
   460 / 1032
сегодня в 18:44
Дортмунд тоже очки потерял, так что ничего страшного не произошло.
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил ZENIT GOAL
   288 / 1032
сегодня в 18:43
Да Бавария даже если все 34 матча сольёт, или вообще уйдёт в минуса - всё равно, Боруссия и так найдёт способ отдать ей салатницу...
Выше всех на 2 головы, вот и позволяют себе хайкинг
офигенный
офигенный
сегодня в 18:39
конкурс можно закрывать
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   333 / 1032
сегодня в 18:38
Да Бавария даже если все 34 матча сольёт, или вообще уйдёт в минуса - всё равно, Боруссия и так найдёт способ отдать ей салатницу...
Заратустра
Заратустра
   36 / 1032
сегодня в 18:37
Это вам не курицу жарить.
Байкал-38
Байкал-38
   98 / 1032
сегодня в 18:36
Больше всех горевать будет зенит84, ведь опять для него конкурс закончился!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   34 / 1032
сегодня в 18:36
Сюр-прииз!!!
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил волгодон 2
   191 / 1032
сегодня в 18:35
Деревенщины отомстили за курятник)
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