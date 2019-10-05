«Бавария» совершила осечку в игре с «Хоффенхаймом»

«Бавария» неожиданно уступила «Хоффенхайму» во встрече 7-го тура чемпионата Германии. Несмотря на поражение, мюнхенцы (14 очков) остались на первом месте, «деревенские» (8 баллов) - одиннадцатые.
Мюнхен, стадион Альянц Арена
«Бавария» - «Хоффенхайм» 1:2 (0:0)
Голы: Левандовски 73 - Адамян 54, Адамян 79
«Бавария»: Нойер, Киммих, Зюле, Боатенг, Павар, Толиссо (Перишич 60), Алькантара, Коман (Мюллер 60), Коутиньо, Гнабри, Левандовски
Главный тренер: Ковач Нико.
«Хоффенхайм»: Бауманн, Пош, Акпогума, Хюбнер, Сков, Гриллитш (Нордтвейт 67), Кадержабек (Стафилидис 62), Руди, Гайгер, Бебу, Адамян
Главный тренер: Шройдер Альфред.
Предупреждения: Алькантара 45+3, Перишич 90+5
В прошлом туре «Бавария» с трудом победила «Падерборн».
Андреас мои поздравления
Немецкий порядок остановил немецкую машину
Андреас мои поздравления
Немецкий порядок остановил немецкую машину
Тоттенхэм вообще никакой!
Кстати, и сегодня он проиграл!!!
Тоттенхэм вообще никакой!
Кстати, и сегодня он проиграл!!!
Ну ничего ) В следущем туре злее будут баварцы )
Ну ничего ) В следущем туре злее будут баварцы )