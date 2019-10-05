«Валенсия» одержала победу над «Алавесом» в матче 8-го тура чемпионата Испании.
«Валенсия» (12 очков) располагается на восьмом месте в турнирной таблице, «Алавес» (8 очков) - 15-й.
Валенсия, стадион Месталья
«Валенсия» - «Алавес» 2:1 (1:0)
Голы: Гомес 27, Парехо 80 (пенальти) - Лукас 89
«Валенсия»: Силлессен, Васс, Гарай, Паулиста, Коста, Ферран Торрес (Диахаби 70), Парехо, Коклен, Черышев (Собрино Посуэло 90+2), Родриго (Ману Вальехо 61), Гомес
Главный тренер: Селадес Альберт.
«Алавес»: Сивера, Наварро Хименес (Видаль 74), Лагуардия, Эли (Сайнс 85), Дуарте, Берк, Пина (Понс Риера 21), Ману Гарсия, Луис Риоха, Хоселу, Лукас
Главный тренер: Гаритано Асьер.
Предупреждения: Васс 14, Дуарте 15, Ману Гарсия 15, Сивера 82
Ранее «Реал» обыграл «Гранаду».