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«Валенсия» одержала победу над «Алавесом»

вчера, 21:27
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия2 : 1Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)АлавесМатч завершен

«Валенсия» одержала победу над «Алавесом» в матче 8-го тура чемпионата Испании.

«Валенсия» (12 очков) располагается на восьмом месте в турнирной таблице, «Алавес» (8 очков) - 15-й.

Валенсия, стадион Месталья

«Валенсия» - «Алавес» 2:1 (1:0)
Голы: Гомес 27, Парехо 80 (пенальти) - Лукас 89

«Валенсия»: Силлессен, Васс, Гарай, Паулиста, Коста, Ферран Торрес (Диахаби 70), Парехо, Коклен, Черышев (Собрино Посуэло 90+2), Родриго (Ману Вальехо 61), Гомес
Главный тренер: Селадес Альберт.

«Алавес»: Сивера, Наварро Хименес (Видаль 74), Лагуардия, Эли (Сайнс 85), Дуарте, Берк, Пина (Понс Риера 21), Ману Гарсия, Луис Риоха, Хоселу, Лукас
Главный тренер: Гаритано Асьер.

Предупреждения: Васс 14, Дуарте 15, Ману Гарсия 15, Сивера 82

Ранее «Реал» обыграл «Гранаду».

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
   328 / 1019
сегодня в 00:56
Красавцы. И Денис в старте место завоевал.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   138 / 1019
вчера в 23:35
Молодцы!
КЭТиК
КЭТиК
   183 / 1019
вчера в 22:21
Пришлось потрудиться.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   505 / 1019
вчера в 22:15
Я болел за Валенсию
Чингачгук
Чингачгук
   820 / 1019
вчера в 22:03
Валенсию с победой!
STVA 1
STVA 1
   111 / 1019
вчера в 21:35
Жаль 2:0 не удержали(((
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