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Дубль Соболева принес победу «Крыльям» в игре с «Сочи»

вчера, 20:56
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи0 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в рамках 12-го тура российской Премьер-Лиги. Самарцы (14 очков) занимают десятое место в турнирной таблице, сочинцы (12 баллов) - тринадцатые.

Сочи, стадион Фишт

«Сочи» - «Крылья Советов» 0:2 (0:1)
Голы: Соболев 4, Соболев 69 Нереализованный пенальти: - Соболев 62

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Мевля, Миладинович, Калугин, Померко (Лагатор 50), Мостовой (Карапетян 59), Нобоа, Цаллагов, Бурмистров (Полоз 67), Заболотный
Главный тренер: Точилин Александр.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Комбаров, Чернов, Карпов, Анюков (Чичерин 76), Мияилович, Гацкан, Зиньковский, Антон (Радонич 87), Канунников (Терехов 83), Соболев
Главный тренер: Божович Миодраг.

Предупреждения: Померко 21, Мияилович 22, Соболев 34, Лагатор 51, Кудряшов 68, Цаллагов 77

Судья: Матюнин Алексей.

В предыдущей игре с точно таким же счетом «Крылья Советов» победили «Тамбов».

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Все комментарии
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 01:22
Мыловару точно пора в Спартак. Там "Экспертов" очень любят) Хотя бы Зам ИГ)
Александр Рябов
Александр Рябов ответил Гавроша
   281 / 1019
сегодня в 00:55
И не спрашивай меня больше ни о чем - я уже все сказал, а теперь скажи сам одно: почему на Соккере спартак в таблице на 10 месте, когда на всех остальных сайтах на 12?
Это заговор! Не иначе!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Гавроша
   11 / 1019
сегодня в 00:54
Не интересно
Пупсик на спартак
Пупсик на спартак ответил Rheinfall
   367 / 1019
сегодня в 00:43
рад буду если парень к манкам попадет а не в наши зениты да цдка
    Гавроша
    Гавроша ответил 25процентный клоун
       45 / 1019
    сегодня в 00:39
    Я тебе уже написал, и видимо это диагноз сбг, секта, и уши ее торчат у всех ваших, а на деле ни одного удара в створ, только трофеи считаете, газпромовские)))
    И не спрашивай меня больше ни о чем - я уже все сказал, а теперь скажи сам одно: почему на Соккере спартак в таблице на 10 месте, когда на всех остальных сайтах на 12?
    Rheinfall
    Rheinfall
       676 / 1019
    сегодня в 00:38
    рад буду если парень к манкам попадет а не в наши зениты да цдка
    Гавроша
    Гавроша ответил Tostao
       45 / 1019
    сегодня в 00:37
    А Кубок "Содружества" (6 раз) у "Зенита" есть? Нет! Вот и конец твоим фантазиям.)))
    Кубок Содружества (до 2011 года включительно — Кубок чемпионов Содружества) — футбольный турнир среди молодёжных сборных стран бывшего СССР, проводившийся под эгидой Российского футбольного союза[1] и ФИФА.

    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0

    Но при чем тут клубы если это турнир для сборных? Имелось в виду клубные соревнования.
    Гавроша
    Гавроша ответил 25процентный клоун
       45 / 1019
    сегодня в 00:35
    Я тебе уже написал, и видимо это диагноз сбг, секта, и уши ее торчат у всех ваших, а на деле ни одного удара в створ, только трофеи считаете, газпромовские)))
    Только бенфику раскатали, без шансов, но это так себе командочка - поиграли бы с бражкой, как спартак.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил 25процентный клоун
       13 / 1019
    сегодня в 00:23
    Я всегда смеюсь, я джокер
    Опять смешно!!!
    Tostao
    Tostao ответил Гавроша
       48 / 1019
    сегодня в 00:12
    Зенит еще обладатель Кубка Премьер-лиги 2003
    А Кубок "Содружества" (6 раз) у "Зенита" есть? Нет! Вот и конец твоим фантазиям.)))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Гавроша
       11 / 1019
    сегодня в 00:09
    Я тебе уже написал, и видимо это диагноз сбг, секта, и уши ее торчат у всех ваших, а на деле ни одного удара в створ, только трофеи считаете, газпромовские)))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Leha-ha50
       11 / 1019
    сегодня в 00:04
    Я всегда смеюсь, я джокер
    Гавроша
    Гавроша ответил Tostao
       45 / 1019
    сегодня в 00:03
    Поясни - какие-такие трофеи советского и российского футбола есть у "Зенита",но нет у "Спартака"?
    Зенит еще обладатель Кубка Премьер-лиги 2003
    Tostao
    Tostao ответил Гавроша
       48 / 1019
    сегодня в 00:00
    В чемпионы их вытянули, но у них нет всех трофеев.
    Поясни - какие-такие трофеи советского и российского футбола есть у "Зенита",но нет у "Спартака"?
    Гавроша
    Гавроша ответил Tostao
       45 / 1019
    вчера в 23:53
    А "Спартак" разве не был чемпионом СССР и России? ))
    В чемпионы их вытянули, но у них нет всех трофеев.

    Tostao
    Tostao ответил Гавроша
       48 / 1019
    вчера в 23:52
    Зенит - единственная российская команда, которая обладает всеми трофеями советского и российского футбола. Раньше был Газпром? И потом - разве лукойл уступает Газпрому? Почему он не развил спартак?
    А "Спартак" разве не был чемпионом СССР и России? ))
    Морозовский
    Морозовский ответил Ангел неБесГрешен
       29 / 1019
    вчера в 23:42
    Ох, заберут этого паренька!
    Что, ПРООХАЛИ вундЕркинда? Ещё не поздно сломать ему карьеру народными деньгами! "Зенит" ...
    Гавроша
    Гавроша ответил 25процентный клоун
       45 / 1019
    вчера в 23:34
    Да, но это не о меняет твоего сектантского коммента с "Великим"))) Кого развил зенит?
    Зенит - единственная российская команда, которая обладает всеми трофеями советского и российского футбола. Раньше был Газпром?

    И потом - разве лукойл уступает Газпрому? Почему он не развил спартак?
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил 25процентный клоун
       13 / 1019
    вчера в 23:19
    Зря, ведь смеяться над тем кого не знаешь это тупик , желаю тебе быть выше и пройти дальше
    А на аве своей это ты так плачешь забавно???
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       505 / 1019
    вчера в 23:17
    С победой Крылья
    Fadei130287
    Fadei130287 ответил Наталья Волчок
    вчера в 23:12
    Хочу обратить внимание всех судей на этого забивалу Соболева,уж больно часто он оказывается на газоне...и корчится так,что его чуть ли не досмерти травмировали.Для мужчины это просто стыдно должно быть,ведь ты же не в балет пришёл.Противно смотреть на симулянтов и судьи должны нещадно с этим бороться.
    Чушь не пишите.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Гавроша
       11 / 1019
    вчера в 23:06
    Да, но это не о меняет твоего сектантского коммента с "Великим")))
    Кого развил зенит?
    Гавроша
    Гавроша ответил Наталья Волчок
       45 / 1019
    вчера в 23:05
    Хочу обратить внимание всех судей на этого забивалу Соболева,уж больно часто он оказывается на газоне...и корчится так,что его чуть ли не досмерти травмировали.Для мужчины это просто стыдно должно быть,ведь ты же не в балет пришёл.Противно смотреть на симулянтов и судьи должны нещадно с этим бороться.
    Он наверное насмотрелся матчей спартака, от них научился.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Брулин
       11 / 1019
    вчера в 23:04
    Почему? Где его голы Реалу можно глянуть?
    Наталья Волчок
    Наталья Волчок
       415 / 1019
    вчера в 23:04
    Хочу обратить внимание всех судей на этого забивалу Соболева,уж больно часто он оказывается на газоне...и корчится так,что его чуть ли не досмерти травмировали.Для мужчины это просто стыдно должно быть,ведь ты же не в балет пришёл.Противно смотреть на симулянтов и судьи должны нещадно с этим бороться.
    Гавроша
    Гавроша ответил 25процентный клоун
       45 / 1019
    вчера в 23:04
    Вижу что не чем ответить, не напрягайся за газ, сект хватает. Я поймал тебя на сектантстве, и это у вас водится
    Ты пьян?
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Гавроша
       11 / 1019
    вчера в 23:01
    Вижу что не чем ответить, не напрягайся за газ, сект хватает. Я поймал тебя на сектантстве, и это у вас водится
    Mi6
    Mi6
       521 / 1019
    вчера в 23:00
    Эх, профукал гинер соболева
    Гавроша
    Гавроша ответил 25процентный клоун
       45 / 1019
    вчера в 22:59
    Оздоев? Да, Дзюба? да(оба с натяжкой) ...... Стоп, но как же другие 50+ трансферов?)) можешь не отвечать
    А при чем тут Великий Зенит? Разве мы на 12 месте?

    У нас хоть какие трансферы удачные, а у вас?
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Leha-ha50
       11 / 1019
    вчера в 22:59
    Зря, ведь смеяться над тем кого не знаешь это тупик , желаю тебе быть выше и пройти дальше
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