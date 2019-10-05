Дубль Соболева принес победу «Крыльям» в игре с «Сочи»

«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в рамках 12-го тура российской Премьер-Лиги. Самарцы (14 очков) занимают десятое место в турнирной таблице, сочинцы (12 баллов) - тринадцатые.
Сочи, стадион Фишт
«Сочи» - «Крылья Советов» 0:2 (0:1)
Голы: Соболев 4, Соболев 69 Нереализованный пенальти: - Соболев 62
«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Мевля, Миладинович, Калугин, Померко (Лагатор 50), Мостовой (Карапетян 59), Нобоа, Цаллагов, Бурмистров (Полоз 67), Заболотный
Главный тренер: Точилин Александр.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Комбаров, Чернов, Карпов, Анюков (Чичерин 76), Мияилович, Гацкан, Зиньковский, Антон (Радонич 87), Канунников (Терехов 83), Соболев
Главный тренер: Божович Миодраг.
Предупреждения: Померко 21, Мияилович 22, Соболев 34, Лагатор 51, Кудряшов 68, Цаллагов 77
Судья: Матюнин Алексей.
В предыдущей игре с точно таким же счетом «Крылья Советов» победили «Тамбов».
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
Но при чем тут клубы если это турнир для сборных? Имелось в виду клубные соревнования.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
Но при чем тут клубы если это турнир для сборных? Имелось в виду клубные соревнования.
И потом - разве лукойл уступает Газпрому? Почему он не развил спартак?
И потом - разве лукойл уступает Газпрому? Почему он не развил спартак?
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