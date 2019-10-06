Защитник «Брайтона»: «Кейн сжал мой пенис»

сегодня, 17:04

В матче восьмого тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Тоттенхэмом» случилось необычное происшествие.

На 89-й минуте поединка защитник «Брайтона» сбил с ног капитана «шпор» . Судья тут же показал Данку желтую карточку.

Игрока разозлило такое решение. Данк пытался доказать, что именно Кейн нарушил правила, схватив его за половой член. Льюис обратился к арбитру и сказал: «Кейн сжал мой пенис».