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Защитник «Брайтона»: «Кейн сжал мой пенис»

сегодня, 17:04

В матче восьмого тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Тоттенхэмом» случилось необычное происшествие. 

На 89-й минуте поединка защитник «Брайтона» Льюис Данк сбил с ног капитана «шпор» Харри Кейна. Судья тут же показал Данку желтую карточку.

Игрока разозлило такое решение. Данк пытался доказать, что именно Кейн нарушил правила, схватив его за половой член. Льюис обратился к арбитру и сказал: «Кейн сжал мой пенис»

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Все комментарии
Académica de Coimbra
Académica de Coimbra
   977 / 1028
сегодня в 18:16
Нельзя так, парни, вы ж не с зенита.
Рома Олейник
Рома Олейник
сегодня в 18:08
Не увидел я на видео сжатия пениса ну и ладно. Кейна совести с этим жить :)
kolpankolpan
kolpankolpan
   982 / 1028
сегодня в 17:54
Красивая история требую продолжения.
Zenit_84
Zenit_84
   227 / 1028
сегодня в 17:54
Ой-ой-ой...
Swinsi
Swinsi
   1015 / 1028
сегодня в 17:33
Неужели Кейн так хотел?
КЭТиК
КЭТиК
   213 / 1028
сегодня в 17:27
Если так, то Кейна надо тоже дисквалифицировать.
7 из 9
7 из 9
   28 / 1028
сегодня в 17:21
Надо было пнуть Кейна по тому, что миру Симеоне показывал, и пофиг на красную и дисквалификацию - конченных надо сразу на место ставить.
7 из 9
7 из 9
   28 / 1028
сегодня в 17:19
Подлый поступок Кейна. Он ещё и человек гнилой, оказывается.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   74 / 1028
сегодня в 17:14
Все таки кейн соотвествует названию своего клуба (курятник)
vadexus
vadexus
   411 / 1028
сегодня в 17:12
Кейн скоро будет выступать за права сексменьшинств.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   74 / 1028
сегодня в 17:12
Не удивительно,вон в договорентусе тоже любят сжать пенисы ,и по тузу гоняться.
Eddja
Eddja
   246 / 1028
сегодня в 17:11
Это не расизм и ладно.
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   292 / 1028
сегодня в 17:07
и это игрок гордость апл
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