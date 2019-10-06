Защитник «Брайтона»: «Кейн сжал мой пенис»

В матче восьмого тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Тоттенхэмом» случилось необычное происшествие.
На 89-й минуте поединка защитник «Брайтона» Льюис Данк сбил с ног капитана «шпор» Харри Кейна. Судья тут же показал Данку желтую карточку.
Игрока разозлило такое решение. Данк пытался доказать, что именно Кейн нарушил правила, схватив его за половой член. Льюис обратился к арбитру и сказал: «Кейн сжал мой пенис».
“I only dun it because he were trying to pull my penis off”😭😭😭😭 pic.twitter.com/hGc1EaqV5G— Swanny🔴🇾🇪 (@ftbIswanny) 5 октября 2019 г.