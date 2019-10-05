Зидан прокомментировал игру Азара в матче с «Гранадой»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал игру полузащитника команды Эдена Азара в матче с «Гранадой».
Нам нужен такой Азар – хорошо играющий и забивающий голы. После матча он был счастлив. Мы надеемся, что в дальнейшем он забьет много голов за «Реал».
Отметим, что мадридцы обыграли «Гранаду» со счетом 4:2 в поединке восьмого тура чемпионата Испании. В этой встрече Азар забил свой первый гол за «Реал».
Ранее сообщалось, что Азар высказался о критике, с которой он сталкивается после перехода в стан «сливочных».