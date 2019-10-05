Зидан прокомментировал игру Азара в матче с «Гранадой»

вчера, 23:21

Главный тренер мадридского «Реала» прокомментировал игру полузащитника команды в матче с «Гранадой».

Нам нужен такой Азар – хорошо играющий и забивающий голы. После матча он был счастлив. Мы надеемся, что в дальнейшем он забьет много голов за «Реал».

Отметим, что мадридцы обыграли «Гранаду» со счетом 4:2 в поединке восьмого тура чемпионата Испании. В этой встрече Азар забил свой первый гол за «Реал».

Ранее сообщалось, что Азар высказался о критике, с которой он сталкивается после перехода в стан «сливочных».