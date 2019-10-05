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Зидан прокомментировал игру Азара в матче с «Гранадой»

вчера, 23:21
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)4 : 2Логотип футбольный клуб ГранадаГранадаМатч завершен

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал игру полузащитника команды Эдена Азара в матче с «Гранадой».

Нам нужен такой Азар – хорошо играющий и забивающий голы. После матча он был счастлив. Мы надеемся, что в дальнейшем он забьет много голов за «Реал».

Отметим, что мадридцы обыграли «Гранаду» со счетом 4:2 в поединке восьмого тура чемпионата Испании. В этой встрече Азар забил свой первый гол за «Реал».

Ранее сообщалось, что Азар высказался о критике, с которой он сталкивается после перехода в стан «сливочных».

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Все комментарии
Roman Borovikov
Roman Borovikov ответил Pancher_95
   282 / 1019
сегодня в 01:33
Левандовский и петушок даром не нужны, салах на одном уровне с бензема, ничем не лучше, мбаппе рано или поздно заберём, с моськой все понятно, роналду сам вернётся, как и обещал, если не как игрок, то в систему клуба уж точно.
Уахаххаха, ни кто из перечисленных в Реал не перейдёт(небольшой шанс у Мбапе, но не скоро)
Pancher_95
Pancher_95 ответил Roman Borovikov
   260 / 1019
сегодня в 01:05
Левандовский и петушок даром не нужны, салах на одном уровне с бензема, ничем не лучше, мбаппе рано или поздно заберём, с моськой все понятно, роналду сам вернётся, как и обещал, если не как игрок, то в систему клуба уж точно.
mihaluch
mihaluch
   133 / 1019
сегодня в 00:50
Азар заиграет и всем соперникам Реала конец.
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответил Roman Borovikov
   533 / 1019
сегодня в 00:38
Для тех кого он не устраивает, пусть попробуют найти лучше игрока. п.с Роналду, Месси, Неймар, Мбапе и Салах/Левандоский/ не перейдут в Реал, так что замолкните, Азар один из лучших игроком в мире и результат он сделает, дайте чуть времени и взгляните на турнирную таблицу ЛЛ)
Поддерживаю. От Азара веет топовым уровнем. Иногда чувствуется, что он из АПЛ - прикрывает мяч корпусом, ждем толчка, а в Испании так не особо играют.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   282 / 1019
вчера в 23:35
Для тех кого он не устраивает, пусть попробуют найти лучше игрока. п.с Роналду, Месси, Неймар, Мбапе и Салах/Левандоский/ не перейдут в Реал, так что замолкните, Азар один из лучших игроком в мире и результат он сделает, дайте чуть времени и взгляните на турнирную таблицу ЛЛ)
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