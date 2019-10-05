Гаттузо: «Я мог перейти в „Анжи“»

Бывший полузащитник и наставник «Милана» рассказал о несостоявшемся переходе в «Анжи»:

Я приехал спустя две недели после матча с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов. Это было в феврале 2011 года. Прилетел в Москву и встретился с Керимовым (на тот момент владелец «Анжи». — прим. ред), у нас состоялся разговор. Полагаю, что я стал первым игроком еще до Роберта Карлоса, до Самюэля Это`о, с которым он связался. На тот момент у меня действовал контракт с «Миланом». Они не захотели меня продавать. Но это правда. Тогда я был близок к подписанию контракта с «Анжи».

Это был невероятный день, когда я впервые встретился с Керимовым. Он рассказал мне о своих планах, и через 4-5 месяцев произошло все то, о чем он говорил. Керимов пригласил Хиддинка, Роберто Карлоса, Это’О и других чемпионов, но тогда у меня действовал контракт с «Миланом». Клуб просто не отпустил меня.

Сколько я мог бы получать? У меня был контракт в Италии, и в России я предложил ту сумму, которая в «Милане» мне полагалась до налогообложения. Она была, конечно, немаленькая.