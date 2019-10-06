Удивительные совпадения в клубной карьере Месси

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«Соккер.ру» не верит ни одному плохому слову о Лионеле. Не может публичный ангельский образ легенды быть созданным «Барселоной» в корыстных целях.

Совпадение № 1. Хосеп Гвардиола

Испанский тренер слишком эмоциональный. Когда рассказал в автобиографии о конфликтах с Месси, то преувеличил. Не может быть, чтобы Гвардиолу так достал Лионель, настолько утомили некомпетентные боссы, что тренер ушел, попутно добавив, что не хочет работать тренером «Барселоны» в будущем. Подумаешь, Месси играл в молчанку. Кто Хосеп такой, чтобы с ним разговаривать?

Совпадение № 2. Златан Ибрагимович

Носатый форвард со всеми конфликтует, задира. Сам виноват, что не заиграл. Какие могут быть претензии к Месси, что не поддержал шведа? Подумаешь, Лионель не хотел видеть в команде Златана, ведь тот перетаскивал одеяло в атаке. На фланге Ибрагимович играть отказался, а в штрафной площади мешал забивать аргентинцу. Правильно его выперли.

Совпадение № 3. Давид Вилья

Вилья ничего в футболе не смыслит. Банальный чемпион мира и Европы. Это не в финалах Копа Америка проигрывать. И когда Месси потребовал от тренера убрать Вилью на левый фланг, стоило покориться. Вместо этого Давид возмущался. Центральные форварды должны играть на краю поля, если Лионель приказал. Правильно, что через полгода после ссоры испанца убрали из клуба.

Совпадение № 4. Алексис Санчес

Многих коснулось. Неправда, что Месси любит утверждаться, читая мораль молодым. Гвардиола вам соврал. А журналисты, которые болеют за «блаугранас», тоже врут - не слышали на тренировках, как Лионель отчитывает новичков, вроде Санчеса, заявляя, что их задача – отдавать мяч королю и не выделываться. Странно, почему же большинство таких ребят не заиграли?

Совпадение № 5. Херардо Мартино

Месси не мог навязать клубу аргентинца из своего любимого клуба, как в этом можно поверить? В «Барселоне» сами догадались поставить на неизвестного специалиста, что понятия не имел ни о европейском футболе, ни о работе со звездами каталонских масштабов. И уж точно Лионеля не спрашивали, когда после провала в Испании Херардо всплыл в сборной Аргентины.

Совпадение № 6. Луис Энрике

Месси сразу раскусил Луиса – агента «Реала». Когда Энрике приказал Месси тренироваться со всеми, хотя предыдущий тренер разрешал отдыхать, пока другие занимаются, то Луис мечтал погасить звезду. А что Энрике – лучший наставник «Барселоны» после Гвардиолы, не считается. Зачем клубу победы в ЛЧ , если Месси не нравится тренер? Энрике ушел, и с собой забрал карту в финал ЛЧ .

Совпадение № 7. Филиппе Коутиньо

Суарес – друг Месси, давно общается с Коутиньо. Настолько крепко, что Луис знает любимый алкоголь жены Филиппе (водка). И на замену Иньесте случайно взяли парня, который у Клоппа играл на другой позиции. Игрок «Барселоны» лоббировал сделку за 106 млн фунтов, фактически оплатив «Ливерпулю» тройку Салах - Мане - Фирмино (суммарно за 112 млн)? Если так, то Месси и Суарес – великие селекционеры.

Совпадение № 8. Луис Суарес

Уругваец – грандиозный форвард. Только на клубном уровне забил 400 мячей, феноменальный мастер. И против «Интера» выручил. Вот только одно маленькое совпадение настораживает. Пока Суарес является близким другом Месси, у него совсем нет конкурентов. Продали Алькантару, и – тишина. Вправду, зачем Вальверде подстраховка в центре атаки? Суарес ведь идеально провел последние два сезона.

Совпадение № 9. Марсело Гальярдо

Тут пока без ущерба, но если в клуб придет тренер Гальярдо, которого Месси засунул в тройку лучших наставников 2019 года в голосовании ФИФА , то комедия станет фарсом. Лионель уже выбирал тренера - результат знаете. Неужели Гальярдо вдруг вырвался в фавориты на замену Вальверде? Букмекеры пока в ересь не верят, но и Херардо Мартино не ждали.

Совпадение № 10. Пере Гратакос

Пере – бывший тренер Лионеля в Ла Масии, высказал мнение, что без Неймара, Пике, Иньесты и остальных Месси не был таким крутым. Учитывая результаты Аргентины – здравое замечание, даже не критика. И Гратакоса сразу уволили. Молодой здоровый успешный сказочно богатый семейный и невероятно одаренный природой парень обижается на 60-летнего учителя? Не заступился, когда убрали за мнение. Некрасиво и глупо.

Совпадение № 11. Эктор Фирпо

Фирпо не мог перейти в «Барселону», пока не извинился за твитты 2012 года о Месси, когда Эктору было 15 лет. Объяснил, что троллил Лионеля, чтобы позлить друга – фаната каталонцев. Чтобы оказаться в «Барселоне», нужно с головы до пят облизать аргентинца? Фирпо именно так сделал в интервью. Разве не унизительно? Головин ребенком писал, как любит «Спартак», но в ЦСКА не заставляли извиняться за детские высказывания, ведь это глупо.

Совпадение № 12. Неймар Джуниор

Бартомеу вам сказал – футболистов выбирает Вальверде. Эрнесто плешь всем проел: «Верните Неймара, верните Неймара». То, что Месси и бразилец – друзья, не влияет. Лионель не мог требовать заплатить дикие деньги за «предателя», ведь понимает, как не выгоден трансфер финансово. И не может Месси, как ребенок, обижаться после срыва сделки, он же взрослый бородатый мужик.

Совпадение № 13. Антуан Гризманн

Антуан заявил, что не общается с Месси, поскольку оба молчуны. Интересно. Гризманн с Погба тараторит, обнимаются, шутят, с иронией обсуждают отцовство и недосып. Уругвайцы – любимцы Антуана, чаи мате гоняют, по видеосвязи общаются. С напарниками по сборной форвард танцует и поет. Гризманн какой-то странный интроверт, не находите?

Не может ведь быть инициатором конфликта с кудряшкой Тони сам капитан! Не может влиять на ситуацию понимание, что в «Атлетико» Антуан играл на позиции Месси, а теперь мешает вернуть в клуб Неймара, ведь занял левый полуфланг. Не верьте, что Лионель выбирает состав или тренеров. Случайно вышло, что все враги и недруги аргентинца уволены, извинялись, сами ушли или проданы в другие клубы. Кроме Вальверде разве что.

Влияют ли совпадения из жизни Месси на «Барселону»?

Парень с тремя классами образования как-то отчитывал вице-президента клуба по финансам – тот посмел усомниться в выгодности новых улучшенных контрактов для Лионеля каждые полгода. Вице-президента заставили извиняться. Для людей нормально не быть всегда белыми и пушистыми, но осознавая, какое поведение хорошее, а какое – нет. Интересно, Месси понимает, когда некомпетентен?

Капризный Лионель, конечно, не злодей, он для этого недостаточно умен. Но привык управлять в «Барселоне». Важно отметить, что иногда угадывает – например, Суарес хорошо зашел, о Вилье не вспоминали. Санчес не был идеальным, Гвардиола промахнулся. Неймара зря потеряли – ни бразильцу, ни команде лучше не стало, а 222 млн евро Бартомеу спустил в унитаз.

И желание президента купить Гризманна, не вернув Неймара, чтобы насолить Месси, указав место игрока, не обязательно умное. Но точно неправа «Барселона», что слепила идеальную икону вместо стандартной статуи у стадиона. Если Лионель - президент, спортивный менеджер, главный скаут, тренер и джокер одновременно, то каталонцы в итоге терпят убытки и проигрывают в ЛЧ .

Когда в клубе были люди, что умели контролировать капризность – няньки Хосеп и Луис, то футбол и результаты радовали. Конфликты были, но тренеры побеждали. Теперь же «Барселоне» плохо без волевой няньки. Бартомеу и Вальверде разгромно уступают Месси, и это – общее поражение великого клуба. Гризманн может стать очередной жертвой, но кто их считает, простых смертных.