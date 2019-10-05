Лукаку вернулся в строй перед матчем с «Ювентусом»

вчера, 23:36

Форвард «Интера» вернулся в строй после проблем со здоровьем и сможет выйти на поле в матче с «Ювентусом». Бельгиец полноценно тренировался вместе с другими игроками «нерадзурри» в преддверии встречи с туринской командой.

Ожидается, что главный тренер «Интера» определит Лукаку в стартовый состав на матч с «Юве».

Отметим, что миланская и туринская команды встретятся в воскресенье, 6 октября, в поединке седьмого тура Серии А.

Ранее сообщалось, что Антонио Конте поделился ожиданиями от матча против «Ювентуса».