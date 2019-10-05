Лукаку вернулся в строй перед матчем с «Ювентусом»

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку вернулся в строй после проблем со здоровьем и сможет выйти на поле в матче с «Ювентусом». Бельгиец полноценно тренировался вместе с другими игроками «нерадзурри» в преддверии встречи с туринской командой.
Ожидается, что главный тренер «Интера» Антонио Конте определит Лукаку в стартовый состав на матч с «Юве».
Отметим, что миланская и туринская команды встретятся в воскресенье, 6 октября, в поединке седьмого тура Серии А.
Ранее сообщалось, что Антонио Конте поделился ожиданиями от матча против «Ювентуса».