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Лукаку вернулся в строй перед матчем с «Ювентусом»

вчера, 23:36
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус21:45 Не начался

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку вернулся в строй после проблем со здоровьем и сможет выйти на поле в матче с «Ювентусом». Бельгиец полноценно тренировался вместе с другими игроками «нерадзурри» в преддверии встречи с туринской командой.

Ожидается, что главный тренер «Интера» Антонио Конте определит Лукаку в стартовый состав на матч с «Юве».

Отметим, что миланская и туринская команды встретятся в воскресенье, 6 октября, в поединке седьмого тура Серии А.

Ранее сообщалось, что Антонио Конте поделился ожиданиями от матча против «Ювентуса».

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Все комментарии
h8you
h8you ответил Don Nerazzurri
   227 / 1019
сегодня в 00:03
Какие вы смешные. Фанливерпульфан ни Я!
ти-ти
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri ответил h8you
   138 / 1019
вчера в 23:53
а ты чего уже под другим ником,писал бы уже с фанофливерпуля
Какие вы смешные. Фанливерпульфан ни Я!
773sergeytank
773sergeytank
   82 / 1019
вчера в 23:50
Надо бананы ему с трибун показывать, чтобы отвлекался от игры.
cska plus
cska plus
   22 / 1019
вчера в 23:48
Ещё и накажет Интер.
h8you
h8you ответил Don Nerazzurri
   227 / 1019
вчера в 23:46
Замечательно!
а ты чего уже под другим ником,писал бы уже с фанофливерпуля
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил Жека10
   9 / 1019
вчера в 23:43
отличная новость,особенно для туринской команды.Аха-ха
А чем она плохая? Мы не расисты, он не супермен. Аха-ха)
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   138 / 1019
вчера в 23:43
Замечательно!
Жека10
Жека10
   218 / 1019
вчера в 23:42
отличная новость,особенно для туринской команды.Аха-ха
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