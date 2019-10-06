Шакири недоволен тем, что редко выходит на поле

Полузащитник «Ливерпуля» выразил недовольство своим редким появлением на поле. В сезоне-2019/20 игрок принял участие лишь в 4 матчах «Ливерпуля», в общей сложности проведя на поле 25 минут.

Само собой, я недоволен тем, что играю редко. Но это вполне нормальная реакция для профессионала. Иначе ты выбрал не ту профессию. Клопп не может лично обсуждать с каждым футболистом его роль, это нормально.

У нас большой состав, где много талантливых игроков, многие из которых ждут своего шанса. У меня никогда не было проблем с тренером. Он знает, что я готов. И я ни секунды не жалел о том, что перешел в «Ливерпуль». Многие списали меня со счетов в «Стоке», но много ли таких игроков, которые напрямую переходили из вылетевшего из лиги клуба в клуб-победитель Лиги чемпионов? Я был в стартовом составе команды в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Барселоны», который войдет в клубную историю.

Если не считать того факта, что я хотел бы играть чаще, то в «Ливерпуле» я счастлив. Я один самых опытных игроков здесь. Думаю, я один из лидеров.