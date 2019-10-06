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Шакири недоволен тем, что редко выходит на поле

сегодня, 17:33

Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шакири выразил недовольство своим редким появлением на поле. В сезоне-2019/20 игрок принял участие лишь в 4 матчах «Ливерпуля», в общей сложности проведя на поле 25 минут.

Само собой, я недоволен тем, что играю редко. Но это вполне нормальная реакция для профессионала. Иначе ты выбрал не ту профессию. Клопп не может лично обсуждать с каждым футболистом его роль, это нормально.

У нас большой состав, где много талантливых игроков, многие из которых ждут своего шанса. У меня никогда не было проблем с тренером. Он знает, что я готов. И я ни секунды не жалел о том, что перешел в «Ливерпуль». Многие списали меня со счетов в «Стоке», но много ли таких игроков, которые напрямую переходили из вылетевшего из лиги клуба в клуб-победитель Лиги чемпионов? Я был в стартовом составе команды в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Барселоны», который войдет в клубную историю.

Если не считать того факта, что я хотел бы играть чаще, то в «Ливерпуле» я счастлив. Я один самых опытных игроков здесь. Думаю, я один из лидеров.

 Напомним, что в матче 8-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» с трудом обыграл «Лестер».

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Все комментарии
dimagas1
dimagas1
   102 / 1028
сегодня в 17:51
Может Клопп и дать Салаху понять что он все таки стал хуже играть в последних играх и дать поиграть Шакире))
7 из 9
7 из 9 ответил Lewa2708
   28 / 1028
сегодня в 17:45
Просто, его берегут к плей-офф лч, как раз для таких случаев, как в полуфинале
Благо, что Альба не смог забить перед самым перерывом, после подарка Шакири, а то бы и голевая не помогла. Шакири - худший игрок того матча в составе Ливерпуля, абсолютно заслуженно сидит на скамейке, от него больше вреда на поле, чем пользы.
Lewa2708
Lewa2708
   921 / 1028
сегодня в 17:42
Просто, его берегут к плей-офф лч, как раз для таких случаев, как в полуфинале
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   74 / 1028
сегодня в 17:41
Выпускать надо в место Салаха хуже уж точно не будет.
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