Президент «Тамбова» опроверг информацию о возможном увольнении Григоряна

Президент «Тамбова» Арсен Габуев прокомментировал слухи, что главный тренер может покинуть команду.

В последнее время вокруг клуба появляется много фейковой и грязной информации, которая ничем не подтверждена. Ни руководство области, ни руководство клуба не давало интервью этим изданиям. Были лишь официальные заявления главного тренера и спортивного директора команды. Информация, которая в течение двух последних дней выходила на ресурсе «СпортБеларусь», не соответствует действительности. На данный момент главный тренер команды Александр Григорян продолжает работу.

Да, результат команды сейчас не овсем удовлетворительный. Но на это есть как объективные, так и субъективные причины. Мы двигаемся вперед. В предстоящие две недели, в период игры сборной России по футболу, у нас есть время на подготовку к двум важным матчам — с «Уралом» и «Уфой». Если будет принято какое-то решение, касающееся изменений в тренерском штабе команды, оно сразу же будет опубликовано на официальных ресурсах.