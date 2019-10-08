ГлавнаяНовости

Бывший вице-президент «Динамо»: «Хотелось бы вернуть Петреску»

сегодня, 17:24

Бывший вице-президент «Динамо» Геннадий Соловьев рассуждает о поисках нового главного тренера для «бело-голубых».

Хочу видеть такого тренера, который сможет поставить игру. Я хочу видеть одних, а в клубе, наверное, видят других. Я называл Бородюка, Талалаева, из импортных хотелось бы вернуть Петреску. Еще хорош тренер Черевченко, он настырный, умеет игру поставить, но он сейчас занят. Если Кирилл Новиков сможет построить игру, то будет хорошо, я всегда выступаю за наших тренеров!

«Динамо» пропало, раньше все время шла подпитка от своих воспитанников: Зобнин, Ташаев, Живоглядов и другие. Сейчас этого нету, в составе выходит один игрок из молодежки.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Федун - о новом тренере «Спартака»: «Не комментирую, всё увидите»
Сегодня, 17:42 Комментарии10
Президент «Тамбова» опроверг информацию о возможном увольнении Григоряна
Сегодня, 16:00 Комментарии6
Кечинов: «Черчесов навёл бы порядок в „Спартаке“»
Сегодня, 15:29 Комментарии13
А. Федун: «Кандидатуру главного тренера сегодня мы не обсуждали»
Сегодня, 14:41 Комментарии8
Кирьяков: «Удивлён назначением Новикова в „Динамо“»
Сегодня, 14:16 Комментарии5
Кирьяков: «Луческу в „Динамо“? Давайте не заниматься клоунадой»
Сегодня, 14:13 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
   35 / 1000
сегодня в 17:48
Черевченко из Арсенала в Локомотив пойдет скоро .
шацк
шацк
   266 / 1000
сегодня в 17:31
Глядя на игру и результаты молодежки, конечно хочется видеть в основе новых молодых звезд, но слишком разные уровни. И не соглашусь с Соловьевым молодых в основе выходит минимум 2 Грулев и Евгеньев, да и Морозов далеко не старик.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100