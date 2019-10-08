Бывший вице-президент «Динамо»: «Хотелось бы вернуть Петреску»

Бывший вице-президент «Динамо» Геннадий Соловьев рассуждает о поисках нового главного тренера для «бело-голубых».

Хочу видеть такого тренера, который сможет поставить игру. Я хочу видеть одних, а в клубе, наверное, видят других. Я называл Бородюка, Талалаева, из импортных хотелось бы вернуть Петреску. Еще хорош тренер Черевченко, он настырный, умеет игру поставить, но он сейчас занят. Если Кирилл Новиков сможет построить игру, то будет хорошо, я всегда выступаю за наших тренеров!

«Динамо» пропало, раньше все время шла подпитка от своих воспитанников: Зобнин, Ташаев, Живоглядов и другие. Сейчас этого нету, в составе выходит один игрок из молодежки.