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Преступнику, укравшему у Ари часы на 23 млн рублей, грозит 10 лет тюрьмы

сегодня, 11:38

В Краснодаре прокуратура направила в суд уголовное дело о краже часов у нападающего «Краснодара» Ари.

6 января 2019 года грабитель пролез через окно в дом футболиста и украл 12 наручных часов.

Уголовное дело направили в Ленинский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу, злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы. Похищенное имущество было изъято сотрудниками полиции и передано Ари.

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Все комментарии
311
311
   150 / 981
сегодня в 12:20
Сами провоцируют такими котлами, лишь бы выпендриться!)
Курбaн Бердыев
Курбaн Бердыев
   129 / 981
сегодня в 12:09
Грозит 10 лет, не значит, что дадут.
Brugzash
Brugzash
   313 / 981
сегодня в 12:01
Счастливые часов не замечают.
drug01
drug01
   91 / 981
сегодня в 11:55
Зачем ему столько часов??????
Footbolista
Footbolista
   4 / 981
сегодня в 11:54
Песочные часы за 10 руб. идут так же точно как "котлы" за 23 млн....зулусские понты...
cska plus
cska plus
   13 / 981
сегодня в 11:51
Ари простит его.
Romkurch
Romkurch
   174 / 981
сегодня в 11:48
Украл 1.5 миллиарда стал министром, украл часы у недофутболиста 10 лет тюрьмы.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   353 / 981
сегодня в 11:47
Часы ценятся выше головы Пака аххаххах
Морозовский
Морозовский
   24 / 981
сегодня в 11:45
Часовых дел мастер, АРИйчук!
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