Преступнику, укравшему у Ари часы на 23 млн рублей, грозит 10 лет тюрьмы

В Краснодаре прокуратура направила в суд уголовное дело о краже часов у нападающего «Краснодара» Ари.
6 января 2019 года грабитель пролез через окно в дом футболиста и украл 12 наручных часов.
Уголовное дело направили в Ленинский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу, злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы. Похищенное имущество было изъято сотрудниками полиции и передано Ари.
В Краснодаре полицейские вернули похищенное имущество известному футболисту pic.twitter.com/BbBK9KlkN4— Александр (@optaluna) 12 сентября 2019 г.