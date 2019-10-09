Преступнику, укравшему у Ари часы на 23 млн рублей, грозит 10 лет тюрьмы

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В Краснодаре прокуратура направила в суд уголовное дело о краже часов у нападающего «Краснодара» Ари.

6 января 2019 года грабитель пролез через окно в дом футболиста и украл 12 наручных часов.

Уголовное дело направили в Ленинский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу, злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы. Похищенное имущество было изъято сотрудниками полиции и передано Ари.