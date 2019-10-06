«Ростов» вынес ЦСКА. Команда Карпина – лидер РПЛ!

сегодня, 18:56

«Соккер.ру» расскажет, как в дождливой Москве ростовчане провели роскошный поединок и могли забить Акинфееву раз пять.

Когда одна из команд может пропустить пять раз, а пропускает трижды, и только после этого начинает играть в футбол, то неправильно вычеркивать из памяти отправную точку – преимущество 0:3 у гостей из Ростова-на-Дону, и приписывать несуществующие доблести ЦСКА . «Ростов» был сильнее, чем «армейцы». А символом превосходства служит удачный подкат Логашова в своей штрафной площади.

Если запасной игрок южан при счете 0:3 опережает звезду ЦСКА , то о чем тут спорить? Да, и развязкой, и завязкой в матче стали попытки «армейцев» атаковать, но потом случился гол имени Виталия Витальевича. Скорее всего, именно Кафанову (тренер вратарей и стандартов) подмигнул Карпин, когда его футболисты заставили «армейцев» сместиться при подаче с угла поля на ближнюю штангу, что позволило Байрамяну пробить без сопротивления мячом мимо Акинфеева.

Непоследовательный и несолидный ЦСКА совершенно не справлялся с высоким прессингом «Ростова» в дебюте встречи, гости смотрелись намного живее, хотя еще до начала матча поступили неприятные для команды в «желтом» новости. Еременко и Сигурдссон – ключевые и структурно невероятно важные для Карпина футболисты, схватили простуду, поэтому не смогли выйти на поле из-за недомогания.

Погодка не располагала к здоровью, и хотя у ЦСКА ничего не получалось, со временем они отвоевывали метр за метром и перешли к подобию атак. «Ростов» ожидаемо играл по счету. Но поскольку больше всех передач отдавали три центральных бека «армейцев» - мяч перекатывали Шарлия, Гогуа и Дивеев (повреждение сыграть не помешало), то Бабурин был в безопасности, тогда как Акинфеев переживал из-за обрезок и стандартов.

Не случайно ведь во втором тайме Карпин увидел, как его команда забила лишь после третьего выхода один на один. Третьего! Шомуродов и Байрамян не забили, но потом Элрод круто перебросил мяч через Акинфеева. У Игоря есть привычка низко садиться при выходах, но у голкипера «армейцев» шанса не было – «Ростов» разрывал защиту ЦСКА .

Цифровое измерение матча

5 матчей подряд выиграл ЦСКА в чемпионате России до приезда в Москву «Ростова». Конечно, стоит привязывать к проблемам Ганчаренко поражения в Лиге Европы – болезненные, показательные, но все-таки «армейцы» были лидерами чемпионата. Были… У Карпина теперь 5 побед в 6 последних играх.

7 ударов в створ нанес «Ростов» в гостях. Недурно для команды, которая владела мячом всего 28 % времени, правда? У ЦСКА , получается, было в 2.5 раза секунд с мячом больше, у «армейцев» пас оказался куда точнее, но получили тоже 7 ударов в створ, то есть всего три в пересчете на время. «Ростов» был продуктивнее.

11 передач под удары собралось у гостей. И это без ключевого в этом плане Еременко! Конечно же, ЦСКА собрал 16 таких моментов, но где их голы тогда? Статично атаковали, медленно, а когда выигрывали позиционно или в скорости, то получалось, как у Сантоса – удар в сторону от ворот. Забили с пенальти, но слишком поздно.

40 выносов от ворот у «Ростова». О чем говорит эта статистика? О том, что ЦСКА не заставлял оборону Бабурина работать на высоких оборотах. Хозяева не играли ужасно весь матч в атаке, хозяева играли неправильно. Да, были заблокированные удары, отборы, но в промышленных количествах только выносы от ворот. «Ростову» не пришлось слишком сильно напрягаться без лидера защиты – Сигурдссона. Заменивший его 21-летний швед Хаджикадунич сыграл просто и надежно.

Герой поединка. Хорен Байрамян («Ростов»)

Не единственный, но ярчайший. Умнейшая игра от атакующего хавбека, даже форварда, если говорить о сегодняшней роли. Против ЦСКА Байрамян сначала оказался самым хитрым при стандарте, а чуть позже Хорен, который до этого прессинговал защитников, располагаясь в центре тройки атаки, смог выйти на ударную позицию и мощно пробить. Дубль за тайм – геройский поступок, заставивший ЦСКА перестраиваться, рисковать и пропускать еще. Кстати, после ассиста Байрамяна!

«Ростов» заслужил лидерство в РПЛ ?

Однозначно. У тренера Карпина получается строить ростовский «Ливерпуль» в желтых футболках, поскольку этому набору футболистов органично подходит похожая игра. Например, Шомуродов, Байрамян и Ионов меняются местами, Хорен может легко играть в центре – прессинговать высоко. Давление у «Ростова» тоже современное, как у команды Клоппа.

Скорости ниже, игры первым номером нет – был бы перебор, нужны исполнители запредельного уровня и бюджет «Ливерпуля», но Карпина и его штаб однозначно нужно хвалить за умение учиться. «Ростов» становится невероятно толковой командой, где стратегия и тактика перевешивают все остальное. Без двух важнейших игроков не изменились.

А вот ЦСКА работал тяжеловато, что сказывалось в первую очередь в фазе перехода в атаку. Проще говоря, команда бросила Акинфеева и тройку защитников, и понятно, что «Ростов» мог спокойно разыгрывать это виртуальное большинство и в первом тайме, и особенно во втором, когда Гогуа заменили на Сантоса, перешли на два центральных и «посыпались». «Ростов» и так в Москве у ЦСКА выигрывал, но не настолько уверенно.

Южане набрали столько же пунктов, как «Локомотив» и «Зенит» после 12 туров. Так получается, когда собираешь гармоничный набор игроков, прорабатываешь тактику, настраиваешь прекрасно – вспомните не только сэйв Чернова, но и то, как «Ростов» в каждом матче дрался при отборе. Прессингует у Карпина даже Попов, а вспомните, как он играл за «Спартак» порой. Еременко тоже в полном порядке, но оказалось, что и без Романа могут сыграть мощно.

«Ростов» был намного круче, чем ЦСКА , поэтому остается лишь удивиться, что «армейцы» так бездарно подготовились к столь сложному тактически сопернику. Разумеется, после третьего гола пошла стандартная для такого сценария игра – «армейцы» окончательно разозлились, но лишь после того, как «Ростов» заметно понизил линию обороны. Погода была сложной, футболисты устали быстрее, но когда ведешь в гостях в три мяча, то только чудо может спасти хозяев.

Ганчаренко и его подопечные судьбу «Зальцбурга» сегодня не заслужили. Сырая команда, особенно когда приходится тасовать состав защиты постоянно. А вот у «Ростова», хотя казалось, что потери Еременко и Сигурдссона точно скажутся, не порадовал только в концовке, когда не хватало Рагнара, ведь он управляет линией защиты, вряд ли Чистяков. Но команда Карпина собралась, а поскольку роскошно работали контратаки, то победитель не подарил надежду проигравшей стороне.

По игре «Зенит» - мощный, не реализовавший весь потенциал, хотя порой недорабатывают многие. «Локомотив» - солидный, хотя склонный устраивать матчи, в которых не обходится без скандалов или персональных подвигов. И «Ростов» - свежий, невероятно тактический, грамотный и немножко плутовской в хорошем смысле. Хитрая у Карпина команда, сложная для соперников. «Локомотив» они уже обыграли в Москве, разнесли сегодня ЦСКА в гостях, а впереди – через две недели, матч против «Зенита» в Санкт-Петербурге.

Что ни тур – шанс увидеть перемены на вершине таблицы, причем матчи интересные, как минимум – для победителей и нейтральных зрителей.