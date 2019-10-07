Тедеско в «Спартаке». Шаги для реанимации

сегодня, 15:27

Предыдущий штаб оставил для Доменико руины. «Соккер.ру» выделяет экстренные задачи и вызовы для молодого немца.

Перезагрузить состав морально

«Спартак» убит. Они играли, как зомби в большинстве матчей после победного дерби против ЦСКА . допустил пробоину в корабле, через которую команду покинули остатки энергии. Были судорожные попытки показать старания – и понятно, что иногда получалось, ведь парни в заявке молодые.

Но общее впечатление от игры «Спартака» удручающее. Структуры и тактики не было, просто набор игроков. И соперников они совершенно не пугали. КАМАЗ и «Брага» не паниковали, «Краснодар» и «Оренбург» - аналогично. Если не покажет сразу, что понимает причины поражений, если не расслабит игроков, то команда не появится из-под завалов поражений.

Выбрать тактическую модель

Пока «Шальке» Тедеско шел ко второму месту в Бундеслиге – успеху весьма формальному, ведь в ЛЧ прямую путевку давала и четвертая строчка, а «Бавария» оторвалась от Тедеско прилично, чемпионской борьбы никакой не было, то Доменико играл по схеме с тремя центральными.

Если в порядке, то можно нагрести три защитника – и на борту, но из такой себе Марио Фернандес. И раз схема Тедеско «3-5-2», то нужно жертвовать вингерами, коих в «Спартаке» предостаточно. Скорее ждем «4-2-3-1», как было. Или же «4-3-3», хотя в таком случае Тиль может стать хавбеком, не плеймейкером.

Определиться с голкипером

Поскольку для Тедеско и , и – два новых голкипера, то немцу нужно назначить своего фаворита и настроить на подвиги. Как показал матч против «Краснодара», появление в воротах опытного Реброва никак не влияет на результат матча «Спартака».

Артем давно не руководит обороной удачно, и сам ошибался в прошлом достаточно, чтобы после травм первым номером стал Максименко. У «красно-белых» нет вратарской проблемы как таковой, ведь Александр играл хорошо. У Тедеско нет причин ему не доверять, как и центральным бекам. Сами по себе Кутепов, Жиго и Джикия – приличные защитники для РПЛ .

Построить свою опорную зону

, и претендуют на место в основе, но не забывайте про . Для Тедеско все центральные полузащитники, которых увидит на тренировках, будут равны перед правом на стартовый состав. И поскольку как раз у самого молодого есть парочка нужных «Спартаку» качеств – начиная с футбольной наглости, то у него может быть шанс.

Тедеско нужна опорная зона, что сможет одновременно не допускать переход мяча из полуфлангов на фланги – так зарождались голы соперников, и будет куда лучше работать с мячом, чем Гулиев, Зобнин и Крал в недавних матчах. У «Спартака» высокая точность паса, но пока не было хавбека, который заменил бы Фернандо на позиции глубинного диспетчера. Без него будет сложно, как и без отборов и перехватов от хавбеков.

Найти роль ключевому новичку

Нет, это не , он – самый звездный. Ключевым по изначальной задумке должен был стать . Ничего удивительного, что молодой голландец не потащил мертвый набор футболистов на своих плечах. Обратите внимание, что ошибки Зобнина, Гулиева и фланговых защитников отрезали от игры Тиля – у голландца по 25 пасов за матч, у Реброва вчера было больше!

Адаптация не начиналась, как и у Крала, поскольку Тиль оказывался в пустой зоне. Гуусу чаще всего позволяли играть высоко – участие в прессинге примерно на уровне форварда Шюррле, и при этом не отдавали должное количество передач, чтобы голландец мог создавать моменты. Он и так умудрялся выжимать по два паса под удар за матч – третий показатель в команде, но игру сваливали на фланг Бакаева, а Тиль чаще оставался в тени. Нужно его растормошить!

Выстроить концепцию флангов

Вот смотрите. Бакаев очень сильно по своей игре отличается от – Зелимхан не классический вингер, его и ближе к центру можно ставить, под форвардом. Мирзов, в свою очередь, не играет так, как , а Шюррле, если ставить его на фланг, будет крайним форвардом с совсем другим стилем, чем перечисленные. Как и .

Сваливаясь на фланг от безысходности, «Спартак» при этом не работал по краям грамотно. Например, у всего по полторы удачной подачи за игру, и это намного хуже, чем было у Фернандо – 2.7 в первых турах. Ларссон делал один удачный навес за три игры, Рассказов – еще реже, как и Мирзов. Количественно вингеров и инсайдов полно, а качественно от них 4 ассиста, три из которых – от Бакаева.

Определиться с центрфорвардом

Можно играть «4-4-1-1», если первой из единиц будет Тиль, но сути это не поменяет, поскольку в «Спартака» нет крайних полузащитников, кроме Мельгарехо, которые имеют хотя бы зеленое понятие о игре в защите. Следовательно, вот эта схема будет той, что использовал предыдущий тренер. А если убирать в запас Гууса, используя схему «4-4-2», но нужно подумать, кто может составить идеальную пару форвардов?

Шюррле и Ларссон – вполне себе связка в центре, у Андре есть опыт игры с похожим форвардом, хотя он касается его работы на «Майнц». Также чемпион мира может играть в дуэте с , почему нет? Конечно, если сохранять и Тиля в основе, и Шюррле на левый фланг ставить – в лимит можно втиснуться, то в атаке остается один аргентинец. У Тедеско в «Шальке» получилось настроить на голы австрийца Бургшталлера, нужен тот же подвиг в «Спартаке».

Обыграть «Рубин» и «Локомотив»

Пока будут выстраивать команду, могут скатиться в таблице еще ниже. Корректировать нужно работу флангов обороны, опорной зоны, тренировать выход в атаку и реакцию на ответные выпады соперников, улучшить отдачу от вингеров, настроить на конструктивную и продуктивную работу Тиля, заставить форвардов забивать мячи, правильно работая в штрафной площади.

Тедеско попал в клуб, где может нажить врагов просто потому, что его выбрал Томас Цорн. Недругов или завистников у Томаса в «совете директоров», догадываемся, уже хватает. Доменико, конечно же, понятия не имеет, куда попал. Но, независимо от имени главного тренера, «Спартаку» нужны два шага для движения от кризиса. Первый – три очка против «Рубина» дома, чтобы через тур против «Арсенала» не увидеть пустые трибуны. И второй шаг – шикарное дерби с «Локомотивом».

Такие матчи «Спартаку» иногда даются проще, чем игры с середняками. Но поскольку сами в двух очках от зоны стыковых матчей, то очень важно не начать с Тедеско с поражений. В «Шальке» этот тренер с кризисом не справился. И хотя сейчас Доменико проще – Кононов не поставил футбол, а команда как раз дергалась, старалась, немец выбрал себе сомнительное развлечение.

Зато увлекательное, ведь не стоит путать перспективы Ларссона, Понсе, Тиля, Крала, Бакаева и Шюррле с их подготовкой под руководством ушедшего в отставку штаба. Можете, конечно, не верить, но в «Спартаке», которому явно не хватает условного Фернандеса на правом фланге и Соболева или Шомуродова в атаке, достаточно людей, чей потенциал Кононов даже не попытался раскрыть.