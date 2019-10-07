Григорян: «Зарплаты игроков в РПЛ оторваны от реальности»

Главный тренер «Тамбова» прокомментировал свои слова о необъективном судействе после матча 11-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (0:2), а также назвал нынешние зарплаты в российском футболе оторванными от реальности.

Мы как команда с минимальными ресурсами практически во всех аспектах не защищены от таких моментов, которые произошли в Самаре. Давайте будет откровенны: там нам просто открутили голову. И мне непонятны аргументы, что, дескать, мы сами мало что создали в том матче. Разве может кто-то сказать, что второй тайм проходил при постоянном преимуществе хозяев? Нет, конечно!

Обратите внимание, эти провокации имеют стабильную тенденцию появляться практически перед каждой игрой за 2-3 дня. Не хотелось бы разочаровывать людей, которые творят это, но признаюсь все же честно — сейчас я надо всем этим просто смеюсь. Вот клянусь! Они выводили меня из себя ровно до того момента, когда я начал понимать, что это закономерность. Я знаю, откуда растут корни, кто это и зачем делает. Цель у них одна — вывести меня из равновесия. Не дождетесь!