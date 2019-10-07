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Григорян: «Зарплаты игроков в РПЛ оторваны от реальности»

сегодня, 21:16

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал свои слова о необъективном судействе после матча 11-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (0:2), а также назвал нынешние зарплаты в российском футболе оторванными от реальности.

Мы как команда с минимальными ресурсами практически во всех аспектах не защищены от таких моментов, которые произошли в Самаре. Давайте будет откровенны: там нам просто открутили голову. И мне непонятны аргументы, что, дескать, мы сами мало что создали в том матче. Разве может кто-то сказать, что второй тайм проходил при постоянном преимуществе хозяев? Нет, конечно!

Обратите внимание, эти провокации имеют стабильную тенденцию появляться практически перед каждой игрой за 2-3 дня. Не хотелось бы разочаровывать людей, которые творят это, но признаюсь все же честно — сейчас я надо всем этим просто смеюсь. Вот клянусь! Они выводили меня из себя ровно до того момента, когда я начал понимать, что это закономерность. Я знаю, откуда растут корни, кто это и зачем делает. Цель у них одна — вывести меня из равновесия. Не дождетесь!

Оставить «Тамбов» в РПЛ — это революция! Революция в российском футболе. Сегодняшние заработные платы в большинстве клубов настолько раздуты, неадекватны и оторваны от реальности. И мы понимаем, что они устраивают многих руководителей по простой причине, чем выше бюджет, тем больше мутной воды. «Тамбову» добиться результата — значит совершить прорыв!

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Все комментарии
Agamaga
Agamaga
   39 / 1014
сегодня в 22:26
Значит надо быть ТАМ, чтобы и у тебя была такая зарплата
Союзник противников
Союзник противников ответил RIR68
   45 / 1014
сегодня в 22:23
Комбаровы - жертвы Тарасовского режима. их нужно жалеть)))
Пусть отомстят-выкупят "Спартак" у Федуна.
ABir
ABir
   375 / 1014
сегодня в 22:20
Про зарплаты - в деяточку
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил nikot
   73 / 1014
сегодня в 22:20
Когда 5-1 и 5-0 влетают не пойми кому,то понятно ,что должны за прожиточный минимум играть!
Хорошо когда СапаМ нигде не играет, ему не грозят новые рекорды))))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   73 / 1014
сегодня в 22:17
В навозной куче петух нашёл жемчужное зерно.... ( Не мною сказано).
Продолжать нет смысла. Слишком много аспектов с любых сторон, а спорить я не намерен.
Лучше послушаю других.
nikot
nikot
   121 / 1014
сегодня в 22:14
Когда 5-1 и 5-0 влетают не пойми кому,то понятно ,что должны за прожиточный минимум играть!
RIR68
RIR68 ответил Союзник противников
   208 / 1014
сегодня в 22:11
Ничё,вот станет Комбаров президентом России и всех врачей и учителей одарит сотней тысяч в месяц.Но рублей.У него лично эта сумма в евро.
Комбаровы - жертвы Тарасовского режима. их нужно жалеть)))
mihaluch
mihaluch
   149 / 1014
сегодня в 22:11
Одна из команд вошедшая в РПЛ должна вылететь назад в ФНЛ это подтверждённый закон.
Союзник противников
Союзник противников
   45 / 1014
сегодня в 22:08
Ничё,вот станет Комбаров президентом России и всех врачей и учителей одарит сотней тысяч в месяц.Но рублей.У него лично эта сумма в евро.
stachel
stachel ответил cska1948
   148 / 1014
сегодня в 22:03
Вы думаете, что если лимит отменят, то зарплаты упадут и легионеры поедут в Россию играть за еду? А за экзотику играть на заснеженных полях ещё и сами будут доплачивать?
Если отменить лимит, на место облякова можно найти зулуса, более выносливого и пластичного, который согласится играть за 80 - 100 т. рублей в месяц. И дальше облякову придется решать играть за 100 т. руб/месяц или ехать в словацкий пердив играть за тыщу евро в месяц.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
сегодня в 22:02
Да, говорит как есть
bsww
bsww ответил cska1948
   479 / 1014
сегодня в 22:01
Вы думаете, что если лимит отменят, то зарплаты упадут и легионеры поедут в Россию играть за еду? А за экзотику играть на заснеженных полях ещё и сами будут доплачивать?
наши будут пахать за право выйти в старте. А не требовать млн в неделю/месяц и игра в старте от звонка до звонка, просто потому, что шестеро (вроде) наших там быть ОБЯЗАНЫ. В Европе им никто не будет платить 30-40к евро в месяц и выпускать в старте от звонка до звонка только из-за наличия корочки гражданина РФ
Даже проста смена формулировки иностранца (5 лет в России и больше не иностранец, даже, если заигран за другую сборную) уже заставит пахать наших, ведь та же самая корочка, обязывающая выпускать шестерых наших в старте, теперь будет и у иностранцев
Сп62
Сп62
   78 / 1014
сегодня в 21:59
Есть Орден Октябрьской Революции, он точно для Григоряна.
ЮЗИК
ЮЗИК
   188 / 1014
сегодня в 21:55
Оторваны это ещё мягко сказано
Sergey Z
Sergey Z
   292 / 1014
сегодня в 21:49
А где цифры зарплат? Или, это БЛЕФ!
dzvinka
dzvinka
   159 / 1014
сегодня в 21:49
в него петухом уже кидались? бомбанет как пить дать)))
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
   432 / 1014
сегодня в 21:46
Да вы же в евроекубки хотели
STVA 1
STVA 1
   127 / 1014
сегодня в 21:44
Саня жжет)))
VIPded
VIPded
   59 / 1014
сегодня в 21:41
Серьезные заявления.
Объективное мнение
Объективное мнение
   293 / 1014
сегодня в 21:39
Верно
EAGinLE
EAGinLE
   38 / 1014
сегодня в 21:37
Стыдно за ТОП-5 РПЛ .
Бабла много , а "пятёрочка выручает" 🤩😍😋
youtomee
youtomee
   506 / 1014
сегодня в 21:36
"Цель у них одна — вывести меня из равновесия. Не дождетесь!" - если от тебя льется только нытье о заговорах, и ничего по делу, то по-моему цель уже достигнута)
armeec_♞
armeec_♞ ответил stachel
   108 / 1014
сегодня в 21:36
про з/п он прав. И причина одна - лимит.
Да ну? причина одна, дуболомства боссов клубов. Хотя, жировать то все хотят, бабки то не с их карманов.
cska1948
cska1948 ответил stachel
   84 / 1014
сегодня в 21:36
про з/п он прав. И причина одна - лимит.
Вы думаете, что если лимит отменят, то зарплаты упадут и легионеры поедут в Россию играть за еду? А за экзотику играть на заснеженных полях ещё и сами будут доплачивать?
tuman960
tuman960
   329 / 1014
сегодня в 21:33
тамбов это серьёзно!!!После спартака самые обиженные со времён революции!!!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   31 / 1014
сегодня в 21:31
У нас, кажись, не в футбол играют, а плетут заговоры, интриги кругом. Жуть. Мрак.)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   26 / 1014
сегодня в 21:31
Многа букафф и нифига непонятно...
stachel
stachel
   148 / 1014
сегодня в 21:23
про з/п он прав. И причина одна - лимит.
nautilus163
nautilus163
   607 / 1014
сегодня в 21:20
Очередной плакальщик! Теперь будет везде трендеть о вселенском заговоре против Тамбова!
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