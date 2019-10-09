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Дзюба удивился отношению журналистов из Шотландии к своей сборной

сегодня, 14:37
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияЗавтра в 21:45 Не начался

Нападающий сборной России Артём Дзюба удивился отношению к своей сборной журналистов из Шотландии.

Вы странно к своей сборной относитесь. Это напоминает мне ситуацию перед чемпионатом мира в России. Очень крепкая команда, удивительно, что они уступили в Казахстане, но там всем тяжело из-за искусственного поля. Ваши игроки выступают и в «Ливерпуле», и в «Манчестер Юнайтед» на самом высоком уровне. Перед нашими матчами все, наоборот, называли шотландцев чуть ли не фаворитами матча. Когда мы обыграли их в Глазго, всё поменялось в вашем понимании.

Но мы уважаем соперника, настраиваемся на стопроцентную борьбу. Сейчас все научились играть в футбол. Мы не Испания, Португалия или Нидерланды, на классе мы никого не обыграем. У нас есть задачи, и мы будем их решать постепенно.

 Ранее Артём попросил общественность прекратить травлю вратаря российской сборной и «Зенита» Андрея Лунева.

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Все комментарии
ekliziast
ekliziast
сегодня в 15:34
Сборная Англии играет в самом сильном чемпионате , а что толку?
VIPded
VIPded
   51 / 974
сегодня в 15:25
Всё здраво.
LOpp
LOpp
   17 / 974
сегодня в 14:58
так что его удивило? не понятно
Морозовский
Морозовский
   24 / 974
сегодня в 14:57
Поддерживаю Дзюбаришку!
Mangur
Mangur
   681 / 974
сегодня в 14:57
Без комментариев
ДСА
ДСА
   186 / 974
сегодня в 14:47
Играют вроде в сильных клубах, а сборной команды все равно нет.
cska plus
cska plus
   12 / 974
сегодня в 14:43
Мы не Испания, Италия или Нидерланды. Даже Англию не упомянули, молодцы шотландцы.
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