Дзюба удивился отношению журналистов из Шотландии к своей сборной

Нападающий сборной России удивился отношению к своей сборной журналистов из Шотландии.

Вы странно к своей сборной относитесь. Это напоминает мне ситуацию перед чемпионатом мира в России. Очень крепкая команда, удивительно, что они уступили в Казахстане, но там всем тяжело из-за искусственного поля. Ваши игроки выступают и в «Ливерпуле», и в «Манчестер Юнайтед» на самом высоком уровне. Перед нашими матчами все, наоборот, называли шотландцев чуть ли не фаворитами матча. Когда мы обыграли их в Глазго, всё поменялось в вашем понимании.

Но мы уважаем соперника, настраиваемся на стопроцентную борьбу. Сейчас все научились играть в футбол. Мы не Испания, Португалия или Нидерланды, на классе мы никого не обыграем. У нас есть задачи, и мы будем их решать постепенно.