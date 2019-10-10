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Дзюба может заработать 30-50 млн рублей за рекламу от Газпромбанка

10 октября 2019, 15:36

Эксперт по спортивному маркетингу Филипп Орлов заявил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба может заработать 30-50 млн рублей по новому рекламному контракту с Газпромбанком. 

Я думаю, что контракт Газпромбанка с Артемом Дзюбой будет стоить где-то от 30 до 50 млн рублей.

Газпромбанк объявил о том, что подписал соглашение с Артемом Дзюбой о рекламе нового вклада — «Чемпионского». Реклама с участием форварда появится в интернете, на баннерах в Санкт-Петербурге, также рекламные ролики будут транслироваться на телеканале «Матч-ТВ» и по радио.  

Недавно мы сообщали, что в московском метро появились фигуры Дзюбы.

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Все комментарии
kastites
kastites
   196 / 797
11 октября в 00:13
Прекрасное денежное вознаграждение
RIR68
RIR68
   218 / 797
10 октября в 19:43
забьёт сегодня - 50, не забьёт - 30)
Zenit_84
Zenit_84
   123 / 797
10 октября в 19:08
Заставят вложиться)
Литейный 4
Литейный 4
   213 / 797
10 октября в 17:54
Чисто бизнес. Ничего личного. Гыгыгы
sir_Alex
sir_Alex
   26 / 797
10 октября в 16:40
Правильно, надо ковать бабосы, пока востребован. Ведь это не надолго 😆😁😉
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 797
10 октября в 16:20
Очевидно, что дзюбой питерцы пытаются траллить Спартак
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 797
10 октября в 16:18
Попилят
Шуnя771
Шуnя771 ответил ДАША Д
   38 / 797
10 октября в 16:13
Вот сейчас точно зарабатывает, а не просто получает.
И чем же он зарабатывает?)
Морозовский
Морозовский
   5 / 797
10 октября в 16:07
Вклад "Чемпионский" говорит о том, что первое место в нашем чемпионате не разыгрывается!
ДАША Д
ДАША Д
   184 / 797
10 октября в 15:38
Вот сейчас точно зарабатывает, а не просто получает.
Djon_V
Djon_V
   632 / 797
10 октября в 15:38
Во Артём бабло рубит. В принципе он это заслужил
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