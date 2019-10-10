Дзюба может заработать 30-50 млн рублей за рекламу от Газпромбанка

10 октября 2019, 15:36

Эксперт по спортивному маркетингу Филипп Орлов заявил, что нападающий «Зенита» может заработать 30-50 млн рублей по новому рекламному контракту с Газпромбанком.

Я думаю, что контракт Газпромбанка с Артемом Дзюбой будет стоить где-то от 30 до 50 млн рублей.

Газпромбанк объявил о том, что подписал соглашение с Артемом Дзюбой о рекламе нового вклада — «Чемпионского». Реклама с участием форварда появится в интернете, на баннерах в Санкт-Петербурге, также рекламные ролики будут транслироваться на телеканале «Матч-ТВ» и по радио.

Недавно мы сообщали, что в московском метро появились фигуры Дзюбы.