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«Кан» не устроило предложение московского «Динамо» по Канте

26 декабря 2014, 17:45
 «Кан» отверг предложение московского «Динамо» по поводу трансфера хавбека Н'Голо Канте, утверждают французские СМИ.
 
В последние недели агент футболиста получил запросы от нескольких клубов.
 
В нынешнем сезоне 23-летний центральный полузащитник провел 18 матчей в Лиге 1, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.

Отметим, что хавбеки Кристиан Нобоа и Артур Юсупов могут покинуть московский клуб этой зимой.
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