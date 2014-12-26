«Кан» не устроило предложение московского «Динамо» по Канте

«Кан» отверг предложение московского «Динамо» по поводу трансфера хавбека Н'Голо Канте, утверждают французские СМИ.
В последние недели агент футболиста получил запросы от нескольких клубов.
В нынешнем сезоне 23-летний центральный полузащитник провел 18 матчей в Лиге 1, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.
Отметим, что хавбеки Кристиан Нобоа и Артур Юсупов могут покинуть московский клуб этой зимой.
Отметим, что хавбеки Кристиан Нобоа и Артур Юсупов могут покинуть московский клуб этой зимой.