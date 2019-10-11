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Бербатов: «Эриксен должен спросить сам себя, готов ли он к „Реалу“»

11 октября 2019, 09:29

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поделился мнением о полузащитнике «Тоттенхэма» Кристиане Эриксене:

В «Реале» собраны прекрасные игроки, и Эриксену необходимо понимать, что возможный переход - большой для него вызов.

Поэтому Эриксен должен, в первую очередь, спросить себя - готов ли он к переходу в «Реал»? Если он не готов сражаться за место в составе, то трансфер вряд ли будет полезным для клуба и игрока. Каждому футболисту, так или иначе, может понадобиться время для адаптации.

Ранее сообщалось, что «Реал» планирует приобрести Эриксена в январе

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Все комментарии
RaulReal
RaulReal
   530 / 797
11 октября в 13:26
Да любой нормальный игрок с желанием играть готов для Реала, главное чтобы Реал был готов дать им шанс.
ДСА
ДСА
   180 / 797
11 октября в 10:01
Эриксен считает, что готов
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   111 / 797
11 октября в 09:56
Никакого выбора на самом деле нет - не попробуешь не узнаешь.
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