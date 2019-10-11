Бербатов: «Эриксен должен спросить сам себя, готов ли он к „Реалу“»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о полузащитнике «Тоттенхэма» :

В «Реале» собраны прекрасные игроки, и Эриксену необходимо понимать, что возможный переход - большой для него вызов.

Поэтому Эриксен должен, в первую очередь, спросить себя - готов ли он к переходу в «Реал»? Если он не готов сражаться за место в составе, то трансфер вряд ли будет полезным для клуба и игрока. Каждому футболисту, так или иначе, может понадобиться время для адаптации.