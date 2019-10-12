Селюк: «Все разговоры о величии Карреры – пустая болтовня»

Известный агент Дмитрий Селюк считает, что руководство «Спартака» не должно возвращать в команду тренера .

Вот все кричат, какой великий тренер был Каррера, а где он после «Спартака» работал? Даже Антонио Конте, у которого итальянец работал помощником, не позвал его с собой в «Интер». Почему? Потому что все разговоры о величии Карреры – пустая болтовня.

Про таких я говорю: они из семьи Пустошвили, много болтают, но мало умеют. Чемпионат России Каррера выиграл, потому что обстоятельства так сложились. Тогда не «Спартак» победил, а все остальные проиграли. Такое редко, но бывает. К тренерской работе это отношения не имеет.