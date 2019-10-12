ГлавнаяНовости

Селюк: «Все разговоры о величии Карреры – пустая болтовня»

сегодня, 10:03

Известный агент Дмитрий Селюк считает, что руководство «Спартака» не должно возвращать в команду тренера Массимо Карреру.

Вот все кричат, какой великий тренер был Каррера, а где он после «Спартака» работал? Даже Антонио Конте, у которого итальянец работал помощником, не позвал его с собой в «Интер». Почему? Потому что все разговоры о величии Карреры – пустая болтовня.

Про таких я говорю: они из семьи Пустошвили, много болтают, но мало умеют. Чемпионат России Каррера выиграл, потому что обстоятельства так сложились. Тогда не «Спартак» победил, а все остальные проиграли. Такое редко, но бывает. К тренерской работе это отношения не имеет.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мостовой: «Кипр дома, плюс там жарко, они будут закрываться»
Сегодня, 18:28 Комментарии3
Кирьяков: «У Кипра хороший стимул совершить сенсацию»
Сегодня, 18:09 Комментарии5
«Торпедо» весной может переехать на стадион в Химках
Сегодня, 16:15 Комментарии11
«Торпедо»: «Футболисты добиваются успехов благодаря единству коллектива»
Сегодня, 16:06 Комментарии3
Мостовой: «Поездка на чемпионат Европы у нас в кармане»
Сегодня, 16:03 Комментарии9
С. Бакаев: «Готов сделать всё, чтобы быть круче Миранчуков»
Сегодня, 15:27 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Верг
Верг
   175 / 873
сегодня в 14:13
Норм так разбили на кучу частей диалог агента бомжа
vadexus
vadexus
   232 / 873
сегодня в 13:29
Коррупционер симонян купил себе чемпионство к дню рождения, при чем здесь карера?
oFANATo
oFANATo
   77 / 873
сегодня в 12:24
Чемпионство было благодаря юбилею Симоняна.

Физрук тут не при делах
nik9373
nik9373
   496 / 873
сегодня в 12:14
В те года,когда чемпионами становились ЦСКА,Зенит,Локомотив,это не они выиграли,а просто Спартак проиграл.
alexando1974
alexando1974
   468 / 873
сегодня в 11:44
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       96 / 873
    сегодня в 11:19
    Просто карера оказался в удачное время (юбилей Симоняна) в неудачном месте (спартак).
    Чингачгук
    Чингачгук
       134 / 873
    сегодня в 11:11
    Карера - был способом успокоить свиных болельщиков, страдающих безысходностью и бестрофейностью.
    plusnindimon
    plusnindimon
       359 / 873
    сегодня в 11:03
    Всех обо76, а сам то лучше что ли. Кучка ..овна, не нравится наш чемп так вали к себе в Африку.
    cska plus
    cska plus
       3 / 873
    сегодня в 10:45
    В спартаке всегда были физруки, КПСС за уши спартак вытягивали.
    Курбaн Бердыев
    Курбaн Бердыев
       127 / 873
    сегодня в 10:39
    «Все разговоры о величии Карреры – пустая болтовня» - Сказал Болтун Селюк.
    Карабахский Дрон
    Карабахский Дрон
    сегодня в 10:36
    Тем не менее к чемпионству привел.
    Lazurny
    Lazurny
       161 / 873
    сегодня в 10:05
    7-0 лучшее подтверждение его бездарности.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100