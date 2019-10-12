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Селюк: «40 миллионов за Малкома – абсурд!»

сегодня, 09:24

Известный агент Дмитрий Селюк в очередной раз раскритиковал «Зенит» за покупку форварда Малкома.

40 миллионов за бразильца – абсурд! Да за такие деньги я наберу целую команду, которая обыграет питерцев. А то и двадцати миллионов хватит. Я не шучу. Помнится, за Халка и Акселя Витселя «Зенит» в свое время тоже переплатил, но то были футболисты экстра-класса. Малкому до них далеко.

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Все комментарии
Gunslinger
Gunslinger ответил Miaf
   632 / 873
сегодня в 17:02
Селюк: «40 миллионов за Малкома – абсурд, давайте я вам своего зулуса за 30 притащу!»
Как же достал этот крендель с лицом незатронутым интеллектом!!! :)))
Заполярный
Заполярный ответил Гавроша
   414 / 873
сегодня в 14:37
Селюк не может своих зулусов пристроить, вот и злится.
ЗА ТО БАРСА СВОЕГО ЗУЛУСА ПРИСТРОИЛА.
Miaf
Miaf
   521 / 873
сегодня в 14:24
Селюк: «40 миллионов за Малкома – абсурд, давайте я вам своего зулуса за 30 притащу!»
Верг
Верг
   175 / 873
сегодня в 14:19
НОрмально, джанго освобожденный то рад представлять белую арийскую нацию клуба в лице бариоса, но пока типа оперируется, уже гуляет по улицам хельсинки в поиске белых проституток и кокаина. В принципе это все чем смугловатый малком занимался в жизни, а тут еще и зарплата тикает размером с месячное освещение всего города) Презик барселоны на каждую пьянку произносит тост за этот великий трансфер, впарить такой неликвид, да еще и без шин
alexando1974
alexando1974 ответил Garrincha58
   468 / 873
сегодня в 14:15
одного двух??? ты где и откуда свалился только в этом году Зенит распихал почти целую команду неликвида и то не всех остались еще Маммана Мак Краневиттер Лунёв и Кержаков
разговор шёл о лигеонерах дорогих легах по цене примерно как халк и витсель! а твои маммана дриусси ригони кранивитэр в эту категорию невходят! они как раз то 73о про наших я вообще молчу и имелл ввиду только дорогих легов от 40ка и выше! а заиграет малком или нет покажет время! но вторым файзулиным точно нестанет)))
112910415
112910415
   36 / 873
сегодня в 14:15
трудно сравнивать - те двое выходили на поле ...
Гавроша
Гавроша
   58 / 873
сегодня в 13:38
Селюк не может своих зулусов пристроить, вот и злится.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Jeck Denielse
   66 / 873
сегодня в 13:29
Упоминание о чухонцах с твоей стороны это недовольство и претензии к определённой части населения многонациональной страны ?? Или просто смешное для тебя сочетание букв ,которое ты избрал, тщетно пытаясь кого то оскорбить ??
" к определенной части населения ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "..., уж извините, чуть-чуть Вас поправлю.
Gloomy59
Gloomy59
   505 / 873
сегодня в 13:21
Естественно абсурд, ведь в карман Селюку НИ ГРОША!!!!!
Господин Селюк, вы приготовте отмазы на матр, апрель 2020 года по поводу Малкома, ИБО ПРИЙДЕТСЯ ЧТО-ТО ГОВОРИТЬ В СВОЕ ОПРАВДАНИЕ!!!!!!
МАЛКОМ ЗАИГРАЕТ И ЗАКРОЕТ ВСЕМ ВАМ РТЫ!!!!!!
ДА ЕЩЁ В ФЕВРАЛЕ ПРИКУПИТ ЦАП (ДЕСЯТОЧКУ) И ПО ПРОГНОЗАМ ТАКЖЕ ДОРОГО И У КЛУБА ТОП 5 ЕВРОПЫ!!!!!
СПЕЦИАЛИСТЫ М........Ь В......У!!!!!
Garrincha58
Garrincha58
   203 / 873
сегодня в 13:20
Малком никогда уже не заиграет в полную мощь да его подлечат и при первых же столкновениях и нагрузках всё время буде в лазарете и скорее всего закончит как и Файзулин
Garrincha58
Garrincha58 ответил alexando1974
   203 / 873
сегодня в 13:18
как говариться время покажет! а в целом зенит берёт одного двух дорогих а не куча всякой х...ни как некоторые))))))))) и так будет всегда!
одного двух??? ты где и откуда свалился только в этом году Зенит распихал почти целую команду неликвида и то не всех остались еще Маммана Мак Краневиттер Лунёв и Кержаков
oFANATo
oFANATo
   77 / 873
сегодня в 12:26
Впарила Барселона неликвид газ проекту.
RussianMango
RussianMango ответил Jeck Denielse
   105 / 873
сегодня в 12:04
Доброе!

Ну смотря, кого ты имеешь ввиду)
alexando1974
alexando1974
   468 / 873
сегодня в 11:39
как говариться время покажет! а в целом зенит берёт одного двух дорогих а не куча всякой х...ни как некоторые))))))))) и так будет всегда!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил RussianMango
   16 / 873
сегодня в 11:13
Может Малком заиграет и покажет, что не зря его за такую сумму приобрели.....но пока что, Селюк прав. Этот трансфер не оправдал ни единного цента.
Доброе утро...
это точно ты ??..))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил сулейман шлагбаум 1
   16 / 873
сегодня в 11:11
Даже если бы ты был доктором, сомневаюсь, что Зениту понадобились именно твои советы. И пиши попроще, а то твою мысль трудновато понять. Что это такое "... вызванного отсутствием покупать ..." ? Ваша питерская братия может и поймет, а вернее - догадается, но тебя ведь не только чухонцы с чудью читают !
Упоминание о чухонцах с твоей стороны это недовольство и претензии к определённой части населения многонациональной страны ??

Или просто смешное для тебя сочетание букв ,которое ты избрал, тщетно пытаясь кого то оскорбить ??
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил RussianMango
   16 / 873
сегодня в 11:00
Может Малком заиграет и покажет, что не зря его за такую сумму приобрели.....но пока что, Селюк прав. Этот трансфер не оправдал ни единного цента.
Пока...неоправдал...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил сулейман шлагбаум 1
   16 / 873
сегодня в 10:59
Даже если бы ты был доктором, сомневаюсь, что Зениту понадобились именно твои советы. И пиши попроще, а то твою мысль трудновато понять. Что это такое "... вызванного отсутствием покупать ..." ? Ваша питерская братия может и поймет, а вернее - догадается, но тебя ведь не только чухонцы с чудью читают !
Тебе то для чего понимать....??..))))
Или это обязательное условие для сочинеений завистливых пасквилей про Зенит ??
RussianMango
RussianMango
   105 / 873
сегодня в 10:44
Может Малком заиграет и покажет, что не зря его за такую сумму приобрели.....но пока что, Селюк прав. Этот трансфер не оправдал ни единного цента.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Jeck Denielse
   66 / 873
сегодня в 10:42
Я не доктор......чтоб ради душевного равновесия Селюка и прекращения приступов недовольства вызванного отсутствием желания у Питера покупать клиентов у данного агента - советовать Зениту кого то у него приобрести.....
Даже если бы ты был доктором, сомневаюсь, что Зениту понадобились именно твои советы. И пиши попроще, а то твою мысль трудновато понять. Что это такое "... вызванного отсутствием покупать ..." ? Ваша питерская братия может и поймет, а вернее - догадается, но тебя ведь не только чухонцы с чудью читают !
azures
azures
   86 / 873
сегодня в 10:13
Лучше побольше Шуррле и Филиппов.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
   16 / 873
сегодня в 09:55
Согласен, надеюсь теперь Джек угомонится. Ладно бы питерцы продали кого, какмы, чтобы купить, а они просто украли
Я не доктор......чтоб ради душевного равновесия Селюка и прекращения приступов недовольства вызванного отсутствием желания у Питера покупать клиентов у данного агента - советовать Зениту кого то у него приобрести.....
25процентный клоун
25процентный клоун
   13 / 873
сегодня в 09:47
Согласен, надеюсь теперь Джек угомонится.
Ладно бы питерцы продали кого, какмы, чтобы купить, а они просто украли
MaxRnD
MaxRnD
   181 / 873
сегодня в 09:47
Вернулось за Паредеса ?
КЭТиК
КЭТиК
   138 / 873
сегодня в 09:43
Уже ясно всем
cska plus
cska plus
   3 / 873
сегодня в 09:35
Малкома ни разу не видели в деле поэтому нельзя их сравнивать.
andre_can
andre_can
   787 / 873
сегодня в 09:28
видимо динамиков и собирал за 20-ку :))))))))
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