Селюк: «40 миллионов за Малкома – абсурд!»

Известный агент Дмитрий Селюк в очередной раз раскритиковал «Зенит» за покупку форварда Малкома.

40 миллионов за бразильца – абсурд! Да за такие деньги я наберу целую команду, которая обыграет питерцев. А то и двадцати миллионов хватит. Я не шучу. Помнится, за Халка и Акселя Витселя «Зенит» в свое время тоже переплатил, но то были футболисты экстра-класса. Малкому до них далеко.