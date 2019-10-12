Селюк: «40 миллионов за Малкома – абсурд!»

Известный агент Дмитрий Селюк в очередной раз раскритиковал «Зенит» за покупку форварда Малкома.
40 миллионов за бразильца – абсурд! Да за такие деньги я наберу целую команду, которая обыграет питерцев. А то и двадцати миллионов хватит. Я не шучу. Помнится, за Халка и Акселя Витселя «Зенит» в свое время тоже переплатил, но то были футболисты экстра-класса. Малкому до них далеко.
Господин Селюк, вы приготовте отмазы на матр, апрель 2020 года по поводу Малкома, ИБО ПРИЙДЕТСЯ ЧТО-ТО ГОВОРИТЬ В СВОЕ ОПРАВДАНИЕ!!!!!!
МАЛКОМ ЗАИГРАЕТ И ЗАКРОЕТ ВСЕМ ВАМ РТЫ!!!!!!
ДА ЕЩЁ В ФЕВРАЛЕ ПРИКУПИТ ЦАП (ДЕСЯТОЧКУ) И ПО ПРОГНОЗАМ ТАКЖЕ ДОРОГО И У КЛУБА ТОП 5 ЕВРОПЫ!!!!!
СПЕЦИАЛИСТЫ М........Ь В......У!!!!!
Господин Селюк, вы приготовте отмазы на матр, апрель 2020 года по поводу Малкома, ИБО ПРИЙДЕТСЯ ЧТО-ТО ГОВОРИТЬ В СВОЕ ОПРАВДАНИЕ!!!!!!
МАЛКОМ ЗАИГРАЕТ И ЗАКРОЕТ ВСЕМ ВАМ РТЫ!!!!!!
ДА ЕЩЁ В ФЕВРАЛЕ ПРИКУПИТ ЦАП (ДЕСЯТОЧКУ) И ПО ПРОГНОЗАМ ТАКЖЕ ДОРОГО И У КЛУБА ТОП 5 ЕВРОПЫ!!!!!
СПЕЦИАЛИСТЫ М........Ь В......У!!!!!
Ну смотря, кого ты имеешь ввиду)
Ну смотря, кого ты имеешь ввиду)
это точно ты ??..))
это точно ты ??..))
Или просто смешное для тебя сочетание букв ,которое ты избрал, тщетно пытаясь кого то оскорбить ??
Или просто смешное для тебя сочетание букв ,которое ты избрал, тщетно пытаясь кого то оскорбить ??
Или это обязательное условие для сочинеений завистливых пасквилей про Зенит ??
Или это обязательное условие для сочинеений завистливых пасквилей про Зенит ??
Ладно бы питерцы продали кого, какмы, чтобы купить, а они просто украли
Ладно бы питерцы продали кого, какмы, чтобы купить, а они просто украли