Сборная России тренируется без Фернандеса и Баринова

Сборная России проводит тренировку на стадионе GSP в Никосии в рамках подготовки к матчу отборочного турнира Евро-2020 против команды Кипра. В занятии принимают участие все игроки национальной команды, за исключением защитника Марио Фернандеса и полузащитника Дмитрия Баринова. Об этом сообщил пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров.
В тренировке не приняли участия Дмитрий Баринов и Марио Фернандес, которые проходят курс восстановительных мероприятий под контролем врачей и физиотерапевтов сборной.