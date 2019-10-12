Сборная России тренируется без Фернандеса и Баринова

сегодня, 13:20

Сборная России проводит тренировку на стадионе GSP в Никосии в рамках подготовки к матчу отборочного турнира Евро-2020 против команды Кипра. В занятии принимают участие все игроки национальной команды, за исключением защитника и полузащитника . Об этом сообщил пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров.