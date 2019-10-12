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Сборная России тренируется без Фернандеса и Баринова

сегодня, 13:20

Сборная России проводит тренировку на стадионе GSP в Никосии в рамках подготовки к матчу отборочного турнира Евро-2020 против команды Кипра. В занятии принимают участие все игроки национальной команды, за исключением защитника Марио Фернандеса и полузащитника Дмитрия Баринова. Об этом сообщил пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров.

В тренировке не приняли участия Дмитрий Баринов и Марио Фернандес, которые проходят курс восстановительных мероприятий под контролем врачей и физиотерапевтов сборной.

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cska plus
cska plus
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сегодня в 13:23
Блин, снова наш травмирован.
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