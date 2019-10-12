Роналду: «Рад, что удалось забить на особенном для меня стадионе»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу национальной команды над Люксембургом в матче квалификации к Евро-2020. Встреча проходила в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе». Эта арена является домашней для «Спортинга». Именно в этом клубе Роналду начинал свою профессиональную карьеру.
Рад, что мне удалось забить на особенном для меня стадионе. Я счастлив, что сумел внести свой вклад в победу, которая приблизила нас к цели.
Feliz por ter marcado num estádio especial para mim e ter contribuído para uma vitória que nos coloca mais perto do nosso objetivo! 💪 🇵🇹 pic.twitter.com/7bRmgPiUSX— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 12 октября 2019 г.
Также недавно появилась информация о том, что руководство «Спортинга» намерено переименовать свой стадион в честь Роналду.
Аха-ха-ха-ха-ха-ха.)
Мне твои отмазки не интересны. Мы уже разобрались кем ты являешься.
Теперь про голы Роналду - мне плевать на то, что ты у меня спрашиваешь про это и просишь привести их количество. Я тебе не Википедия - интересно, найди сам.
Дальше. Ты мои слова переврал про половину мячей Роналду как мусорных и опять за них не ответил. Снова косяк.
А теперь послушай меня внимательно.
Ты свои отмазки и перевод стрелок можешь писать таким же как ты. А я тебе не учитель, чтобы вкладывать в твою голову знания, посему если по моим словам - конкретно моим словам - у тебя вопросов нет, а есть лишь приставаня и про мячи Роналду, то можешь гулять.
И помнить, что вот за свои-то слова как раз ты не ответил
Аха-ха-ха-ха-ха-ха.)
Мне твои отмазки не интересны. Мы уже разобрались кем ты являешься.
Теперь про голы Роналду - мне плевать на то, что ты у меня спрашиваешь про это и просишь привести их количество. Я тебе не Википедия - интересно, найди сам.
Дальше. Ты мои слова переврал про половину мячей Роналду как мусорных и опять за них не ответил. Снова косяк.
А теперь послушай меня внимательно.
Ты свои отмазки и перевод стрелок можешь писать таким же как ты. А я тебе не учитель, чтобы вкладывать в твою голову знания, посему если по моим словам - конкретно моим словам - у тебя вопросов нет, а есть лишь приставаня и про мячи Роналду, то можешь гулять.
И помнить, что вот за свои-то слова как раз ты не ответил
Три дня назад некий НГУ пишет, что у Месси нет трофеев со сборной, я ему указываю на его враньё и прошу объяснить сие. А он вместо объяснений бегает за мной и называет меня стрелочником.
Внимание вопрос - кто из нас стрелочник-то?)
Три дня назад некий НГУ пишет, что у Месси нет трофеев со сборной, я ему указываю на его враньё и прошу объяснить сие. А он вместо объяснений бегает за мной и называет меня стрелочником.
Внимание вопрос - кто из нас стрелочник-то?)
Ты как мужик ответишь за свои слова, или будешь вечно прятаться и юлить и стрелки перекидывать.!
Ты как мужик ответишь за свои слова, или будешь вечно прятаться и юлить и стрелки перекидывать.!