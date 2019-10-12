Роналду: «Рад, что удалось забить на особенном для меня стадионе»

сегодня, 19:48

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии прокомментировал победу национальной команды над Люксембургом в матче квалификации к Евро-2020. Встреча проходила в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе». Эта арена является домашней для «Спортинга». Именно в этом клубе Роналду начинал свою профессиональную карьеру.

Рад, что мне удалось забить на особенном для меня стадионе. Я счастлив, что сумел внести свой вклад в победу, которая приблизила нас к цели.

Feliz por ter marcado num estádio especial para mim e ter contribuído para uma vitória que nos coloca mais perto do nosso objetivo! 💪 🇵🇹 pic.twitter.com/7bRmgPiUSX — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 12 октября 2019 г.



Также недавно появилась информация о том, что руководство «Спортинга» намерено переименовать свой стадион в честь Роналду.