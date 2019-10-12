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Роналду: «Рад, что удалось забить на особенном для меня стадионе»

сегодня, 19:48
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия3 : 0Логотип футбольный клуб ЛюксембургЛюксембургМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу национальной команды над Люксембургом в матче квалификации к Евро-2020. Встреча проходила в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе». Эта арена является домашней для «Спортинга». Именно в этом клубе Роналду начинал свою профессиональную карьеру.

Рад, что мне удалось забить на особенном для меня стадионе. Я счастлив, что сумел внести свой вклад в победу, которая приблизила нас к цели.

Также недавно появилась информация о том, что руководство «Спортинга» намерено переименовать свой стадион в честь Роналду.

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Все комментарии
7 из 9
7 из 9 ответил juvenale
   10 / 873
сегодня в 20:14
это его типичный слив,когда дело доходит до фактов
Духовному наставнику своему передай, что «Судья Дредд» пишется с двумя «Д» :)
7 из 9
7 из 9
   10 / 873
сегодня в 20:12
    juvenale
    juvenale ответил NGYRZ
       15 / 873
    сегодня в 20:09
    Стрелочник, я долго буду ждать от тебя цифр про голы Роналду? Ты как мужик ответишь за свои слова, или будешь вечно прятаться и юлить и стрелки перекидывать.!
    это его типичный слив,когда дело доходит до фактов
    7 из 9
    7 из 9
       10 / 873
    сегодня в 20:01
    Мне кто-нибудь объяснит одну вещь.
    Три дня назад некий НГУ пишет, что у Месси нет трофеев со сборной, я ему указываю на его враньё и прошу объяснить сие. А он вместо объяснений бегает за мной и называет меня стрелочником.
    Внимание вопрос - кто из нас стрелочник-то?)
    NGYRZ
    NGYRZ ответил 7 из 9
       61 / 873
    сегодня в 19:56
    Парни, кто в курсе - а НГУ вообще хоть раз за слова свои отвечал?
    Стрелочник, я долго буду ждать от тебя цифр про голы Роналду?

    Ты как мужик ответишь за свои слова, или будешь вечно прятаться и юлить и стрелки перекидывать.!
    7 из 9
    7 из 9
       10 / 873
    сегодня в 19:54
    Парни, кто в курсе - а НГУ вообще хоть раз за слова свои отвечал?
    7 из 9
    7 из 9
       10 / 873
    сегодня в 19:53
    Месси славно поджог одного юзера на Соккере :)
    Карабахский Дрон
    Карабахский Дрон
    сегодня в 19:53
    Молодец
    vovinho11
    vovinho11 ответил NGYRZ
       353 / 873
    сегодня в 19:52
    🤦
    NGYRZ
    NGYRZ
       61 / 873
    сегодня в 19:50
    Ты не только забил на том стадионе, но и поджог немало за....ц персофанов аргентинского балласта!
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