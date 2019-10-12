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Санчо: «Хочу забить на „Уэмбли“»

вчера, 21:03

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джейдон Санчо рассказал о впечатлениях от игры за национальную команду:

Было бы неплохо забить на «Уэмбли». Сейчас это моя главная цель.

Чувствую, что каждый раз, когда я играю, фанаты ожидают от меня помощи команде. Поэтому, выходя на поле, пытаюсь повлиять на игру.

Знаю, что если забью и сделаю голевой пас, а сборная не одержит победу, то смогу сказать, что хотя бы пытался помочь команде. Очевидно, нельзя быть счастливым, проиграв встречу, но можно вынести что-то новое для последующих матчей.

Напомним, что англичане уступили сборной Чехии.

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Все комментарии
Ладожский
Ладожский
   291 / 867
сегодня в 06:26
Возможно, получится.
EAGinLE
EAGinLE
   21 / 867
вчера в 23:16
Удачи
773sergeytank
773sergeytank
   33 / 867
вчера в 21:12
Тьфу, подумал про Санчо Панса новость.
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