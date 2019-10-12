Санчо: «Хочу забить на „Уэмбли“»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии рассказал о впечатлениях от игры за национальную команду:

Было бы неплохо забить на «Уэмбли». Сейчас это моя главная цель.

Чувствую, что каждый раз, когда я играю, фанаты ожидают от меня помощи команде. Поэтому, выходя на поле, пытаюсь повлиять на игру.

Знаю, что если забью и сделаю голевой пас, а сборная не одержит победу, то смогу сказать, что хотя бы пытался помочь команде. Очевидно, нельзя быть счастливым, проиграв встречу, но можно вынести что-то новое для последующих матчей.