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Неймар травмировался в товарищеском матче с Нигерией

сегодня, 16:04
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия1 : 1Логотип футбольный клуб НигерияНигерияМатч завершен

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар травмировался в товарищеском матче со сборной Нигерии.

27-летний футболист был заменён на 12-й минуте встречи. Покидая поле, форвард держался за заднюю поверхность левого бедра.

Напомним, что Неймар только недавно восстановился после тяжелой травмы

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
   163 / 851
сегодня в 17:26
и зачем он нужен ПСЖ и тем более Барселоне
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   236 / 851
сегодня в 17:13
У части игроков синдром Бейла-Бейл,Неймар,Умтити,Алькантара,Дембеле итд.
А синдром Роналду это те,кто физически крепкие,точнее,те,кто не жалеет себя на тренировках и часто в тренажерных залах,поэтому их тела готовы ко всемуих ,поэтому переносят сильнейшие нагрузки во время игр без травм,а лентяи,шланги,как Неймар из за лени своей не готовы к большим длительным нагрузкам,поэтому ломаются
112910415
112910415
   35 / 851
сегодня в 17:09
редкий случай в последние годы
Ruslik1982
Ruslik1982
   196 / 851
сегодня в 17:04
сча кто-то схватился за голову, вспоминая сколько Барселона предлагала за этот хрустальный сосуд
cska plus
cska plus
   2 / 851
сегодня в 16:57
Мощные негры сломали плаксивую девчонку.
Курбaн Бердыев
Курбaн Бердыев
   79 / 851
сегодня в 16:41
Как обычно, травмируется в товарищеском матче, не играет в официальных за сборную, за ПСЖ. И Шейхи хотят продать его за очень-очень дорого. Зачем топ-клубам постоянно травмированный Неймар) да ещё за огромные деньги.
КЭТиК
КЭТиК
   127 / 851
сегодня в 16:20
Уж лучше бы в клубе сидел.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   81 / 851
сегодня в 16:10
Хлипенький, как девчонка. Каталонская школа, епт)
волгодон 2
волгодон 2
   72 / 851
сегодня в 16:08
либо запланированная симуляция по требованию ПСЖ либо хрустализм
в любом случае жаль,нужна ничья бразилов против негров
Bikzon
Bikzon
   285 / 851
сегодня в 16:08
Здоровья Неймару!
dimagas1
dimagas1
   131 / 851
сегодня в 16:04
Не прет ему в последние годы.
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