Неймар травмировался в товарищеском матче с Нигерией

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар травмировался в товарищеском матче со сборной Нигерии.
27-летний футболист был заменён на 12-й минуте встречи. Покидая поле, форвард держался за заднюю поверхность левого бедра.
Напомним, что Неймар только недавно восстановился после тяжелой травмы.
А синдром Роналду это те,кто физически крепкие,точнее,те,кто не жалеет себя на тренировках и часто в тренажерных залах,поэтому их тела готовы ко всемуих ,поэтому переносят сильнейшие нагрузки во время игр без травм,а лентяи,шланги,как Неймар из за лени своей не готовы к большим длительным нагрузкам,поэтому ломаются
А синдром Роналду это те,кто физически крепкие,точнее,те,кто не жалеет себя на тренировках и часто в тренажерных залах,поэтому их тела готовы ко всемуих ,поэтому переносят сильнейшие нагрузки во время игр без травм,а лентяи,шланги,как Неймар из за лени своей не готовы к большим длительным нагрузкам,поэтому ломаются
в любом случае жаль,нужна ничья бразилов против негров
в любом случае жаль,нужна ничья бразилов против негров