Неймар травмировался в товарищеском матче с Нигерией

сегодня, 16:04

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар травмировался в товарищеском матче со сборной Нигерии.

27-летний футболист был заменён на 12-й минуте встречи. Покидая поле, форвард держался за заднюю поверхность левого бедра.

Напомним, что Неймар только недавно восстановился после тяжелой травмы.