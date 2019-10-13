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Раноккья: «Буду благодарен Спаллетти всю жизнь»

сегодня, 16:23

Защитник «Интера» Андреа Раноккья высказался в положительном ключе о бывшем наставнике «черно-синих» Лучано Спаллетти.

Я буду благодарен Спаллетти всю жизнь. Благодаря ему я почувствовал, что важен для «Интера».

Также Раноккья прокомментировал работу нынешнего главного тренера «черно-синих» Антонио Конте.

Он полностью отдается работе, заставляет нас много бегать и развивает игроков. Мы хотим выиграть трофеи с Конте.  

Ранее сообщалось, что между «Интером» и Лучано Спаллетти возник конфликт из-за выплат по контракту.

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Все комментарии
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   128 / 851
сегодня в 17:06
Удачи!
cska plus
cska plus
   2 / 851
сегодня в 17:02
При Конте все похудеете килограмм на 7-10.
773sergeytank
773sergeytank
   28 / 851
сегодня в 16:32
Помним, помним эту растеряшку, которой обещали великое будущее в сборной.
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