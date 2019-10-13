Раноккья: «Буду благодарен Спаллетти всю жизнь»

сегодня, 16:23

Защитник «Интера» высказался в положительном ключе о бывшем наставнике «черно-синих» .

Я буду благодарен Спаллетти всю жизнь. Благодаря ему я почувствовал, что важен для «Интера».

Также Раноккья прокомментировал работу нынешнего главного тренера «черно-синих» .

Он полностью отдается работе, заставляет нас много бегать и развивает игроков. Мы хотим выиграть трофеи с Конте.

Ранее сообщалось, что между «Интером» и Лучано Спаллетти возник конфликт из-за выплат по контракту.