Идеальный клуб для главного таланта футбола

сегодня, 15:30

Килиан переживает непростое начало сезона, но не по своей вине. «Соккер.ру» желает таланту успехов и умения выбирать.

Среди ребят возраста Килиана нет чемпионов мира, которые могут похвастаться сотней забитых мячей за карьеру. А Мбаппе за сборную Франции, «Монако» и ПСЖ суммарно наколотил уже 106 голов. Например, Дзюба сотый гол забил в 27 лет, а французу 21 исполнится в декабре.

И даже Месси и Роналду не справились быстрее, чем Килиан! Разговор о Мбаппе актуален еще и потому, что Дэвид Бекхэм основал агентскую компанию «Футворк» и ищет первых клиентов. Пока делами Килиана занимается его отец, а у англичанина есть связи в ПСЖ , АПЛ и Примере, поэтому сотрудничество не исключено.

Но чтобы агентство зарабатывало, им нужны трансферы. Переход Мбаппе в другой клуб в 2020 году логичен – возможно, еще до чемпионата Европы, поэтому поисками вариантов стоит заняться сразу же.

Мбаппе в «Ювентусе»

Серия А не самый интересный турнир для француза. Но обратите внимание, что Роналду поставил Килиана на третье место в списке лучших футболистов планеты в 2019 году. А первым сделал парня, которого сам и пригласил в «Ювентус» - Матийса де Лигта. Мбаппе может входить в планы корпорации Аньелли, поскольку они увидели плюсы от привлечения таких ходячих брендов, как Роналду. Обвинения из США заглохли, а монстр на поле – остался.

Мбаппе коммерчески перспективнее, поскольку моложе, и если «Ювентусу» нужен свой Кендрик Ламар – поэт от футбола с шансами на Пулитцеровскую премию («Золотой мяч»), то француз – идеальный кандидат. Сарри играет в два форварда, Роналду – кумир детства Мбаппе. Все ждут Килиана в Испании, но не стоит недооценивать туринцев. Они хитрые и богатые. Насобирали свободных агентов, могут продать Дибалу, Манджукича и еще парочку игроков, собрав деньги на Мбаппе.

Килиан в Манчестере

Объединим этот кейс, ведь если агентом француза станет Бекхэм, то в МЮ будут глупцами, если не свяжутся с легендой, чтобы обсудить вероятность того, что именно Килиан станет спасителем и возродит великий клуб. В свое время МЮ заметно поднял Эрик Кантона – хотя и пришел в почти готовую к трофеям команду сэра Алекса. А вот сейчас МЮ в таком положении, что Килиану и ПСЖ нужно заплатить слишком много, чтобы они глянули в сторону «Олд Траффорд».

А вот «Манчестер Сити» - вариант более интересный. Если окажется, что Гвардиола не в состоянии выиграть Лигу чемпионов без Месси на борту (Лионелю планируют выдать 10-летний контракт в «Барселоне», он в Англии не поиграет), то нужен человек в атаке, который талантливее Жезуса и Агуэро вместе взятых. Поскольку Гвардиола вечно ноет, что не может тратить деньги – желание такое имеется. Плюс Хосеп преувеличивает, ведь стоит отпустить Сане, Отаменди, Менди и еще парочку игроков – хватит денег на Мбаппе.

Новичок для «Барселоны»

Мбаппе нетипичный центральный форвард, но разве не перспективнее ставка, чем Неймар? Конечно же, основные претенденты на Килиана – «Реал» и «Барселона». Эта война уже давно началась, поскольку каталонцы вмешиваются абсолютно во все важные для «сливочных» переговоры. И наоборот, ведь Бартомеу хочет отомстить Пересу за то, как он влез в сделку по Неймару и, как видите, помог ее сорвать в итоге. Мбаппе многим справедливо кажется игроком не таким завершенным, как бразилец – тут с Дель Боске трудно спорить, вингер просто опытнее напарника и друга.

Но Килиан не затаскивает в отели девушек, которые его там бьют и ругают, не приглашал на день рождение 40 моделей, не тратит деньги впустую, не жаловался, что на 250 тысяч евро в месяц нельзя прожить. Мбаппе профессиональнее как спортсмен. Следовательно, «Барселоне», которая нуждается в замене для Суареса в обозримом будущем – в силу возраста, нужен форвард. Кейн в такой техничной команде может смотреть как слон на балетной сцене, а вот Мбаппе можно прокачать до форварда «Барселоны». Но в списке каталонцев есть парень, которые подходит не хуже – Фирмино может стать любимым напарником Месси в последних сезонах Лионеля в карьере.

Француз в «Реале»

Еще один, очередной. Зидан и так собирает коллекцию, Перес уже вышел на ПСЖ – забрал себе Ареоля, отдав Наваса. Так что связи между клубами есть. Зинедин следит за Мбаппе много лет, не раз общался с его семьей и предлагал переход в клуб, который Килиан поддерживал в детстве, судя по известной фотографии с постерами на стенах. А поскольку «Реал» ввязывался в драку за Неймара, то Перес четко понимает – звезды после Роналду нужны, и деньги у мадридцев по-прежнему есть.

Остается лишь вопрос, нужен ли Мбаппе «Реал» для развития карьеры? Можно понять его переход в «Манчестер Сити» к Гвардиоле – у «горожан» очень современный футбол, ПСЖ с Тухелем так красиво не играет. Если бы на практике был возможен переход Килиана в «Ливерпуль» - например, Фирмино ушел в «Барселону», то и такой ход казался бы правильным, ведь Клопп в ударе, а «красные» еще могут протянуть пару лет. Но в «Реале» будет активная перестройка – уже началась, и разве это лучший вариант?

Если помнить о статусе «сливочных», если понимать, что Бензема хорош сейчас, но может сбавить через пару лет, если дополнять аргументацию состоянием Йовича – не приглянулся Зидану, хотя «Реал» подписал именно молодого форварда, ощущая потребность, то пазл складывается. Мбаппе может выбирать между названными клубами, хотя выбор у него и не может быть большим. Слишком дорогой футболист – по разным оценкам в районе 230 млн евро, не считая щедрых бонусов, чтобы многие клубы рискнули.

Неприятные травмы отбросили назад в графике привычной результативности, но Килиан Мбаппе до сих пор похож на парня, который может пробежать в футболе марафон – стать звездой на десятилетие, побить ряд голевых рекордов, впечатлять долго, но есть одно возражение. Если Мбаппе останется во Франции, то будет как Роналдиньо до «Барселоны» - крутые матчи за сборную, издевательства над защитниками Лиги 1, но никакого статуса мага и волшебника, поскольку в нынешней лиге нельзя забивать в Эль Класико, играть рядом с Месси или Роналду, или под руководством Гвардиолы.

Мбаппе сменит клуб, если хочет стать великим, и от его выбора многое зависит. Трудно сказать, где именно Килиан сможет реализовать весь потенциал, но ему важно угадать с командой, которая не скатится в ближайшие годы, как «Манчестер Юнайтед». Понятно желание «Барселоны» и «Реала» повоевать за Килиана. Но если Бекхэм убедит семью Мбаппе, что им стоит довериться его агентству – станет еще интереснее. Ведь в ближайшие годы возможна полная перезагрузка проекта МЮ – одного из самых доходных клубов планеты, и они попробуют разыграть карту Дэвида, пригласив Мбаппе в АПЛ .