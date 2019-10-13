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Буффон рассказал о поведении Роналду в «Ювентусе»

сегодня, 15:59

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о своих отношениях с нападающим команды Криштиану Роналду, а также о том, как португалец ведет себя в туринском клубе.

Криштиану – хороший парень, приятно находиться рядом с ним. Мы проводим вместе много времени, разговаривая и готовясь к матчам. Он общается с партнерами по команде. Поведение Роналду стало приятной неожиданностью.  

Отметим, что Буффон также рассказал, почему решил вернуться в «Ювентус» после выступлений за ПСЖ.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808 ответил cevin cigan
   165 / 851
сегодня в 17:03
У Гризмана все хорошо.
И у Роналду отлично.
Зачем выдумывать небылицы?)))
cska plus
cska plus
   2 / 851
сегодня в 16:55
А что Роналду должен делать, беситься, прыгать и плясать, обычное поведение.
Red_team
Red_team ответил fanliverpoolfan забанен навсегда
   244 / 851
сегодня в 16:44
В кабинете все там гуляються по тузу?
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10 ответил fanliverpoolfan забанен навсегда
       327 / 851
    сегодня в 16:33
    В кабинете все там гуляються по тузу?
    Ливерпульль дырявый гыгы
    juvenale
    juvenale ответил fanliverpoolfan забанен навсегда
       10 / 851
    сегодня в 16:22
    В кабинете все там гуляються по тузу?
    не ожидал, что у тебя все так плохо хаххаа
    cevin cigan
    cevin cigan
       39 / 851
    сегодня в 16:13
    Гризман наверное взгрустнул:"лучше бы я в Юве к Рону перешёл"........
    fanliverpoolfan забанен навсегда
    fanliverpoolfan забанен навсегда
       248 / 851
    сегодня в 16:06
      Зейский
      Зейский
         235 / 851
      сегодня в 16:05
      Лукавит.
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