Буффон рассказал о поведении Роналду в «Ювентусе»

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Вратарь «Ювентуса» рассказал о своих отношениях с нападающим команды , а также о том, как португалец ведет себя в туринском клубе.

Криштиану – хороший парень, приятно находиться рядом с ним. Мы проводим вместе много времени, разговаривая и готовясь к матчам. Он общается с партнерами по команде. Поведение Роналду стало приятной неожиданностью.