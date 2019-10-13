Буффон рассказал о поведении Роналду в «Ювентусе»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о своих отношениях с нападающим команды Криштиану Роналду, а также о том, как португалец ведет себя в туринском клубе.
Криштиану – хороший парень, приятно находиться рядом с ним. Мы проводим вместе много времени, разговаривая и готовясь к матчам. Он общается с партнерами по команде. Поведение Роналду стало приятной неожиданностью.
Отметим, что Буффон также рассказал, почему решил вернуться в «Ювентус» после выступлений за ПСЖ.
И у Роналду отлично.
Зачем выдумывать небылицы?)))
И у Роналду отлично.
Зачем выдумывать небылицы?)))