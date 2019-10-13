Сантуш: «В сборной Украины особо выделю Ярмоленко»

Главный тренер сборной Португалии поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации к Евро-2020 против команды Украины.

Завтра будут играть две высокотехничные сборные, с игроками, которые подготовлены соответственно, на самом высоком уровне. Тут необходимо отметить работу главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Также важен тот факт, что в сборной Украины немало футболистов донецкого «Шахтера», которые своими выступлениями также заслуживают быть упомянутыми. Завтра будет игра равных соперников высокого уровня.

Игра на ничью? Говорить про это неуместно, потому что обе команды завтра будут стремиться выиграть и, тем самым, решить свои турнирные задачи. Игра будет напряженной, это однозначно. Обе команды будут играть на победу. Перед Португалией стоит задача победить. После матча будем смотреть в турнирную таблицу: не стоит забывать про сборную Сербии, она пока тоже имеет шансы на выход из группы. У нас еще две игры дома, а пока что задача — победить сборную Украины.

Все игроки сборной Украины находятся сейчас в отличной форме. Но особо хотел бы выделить Андрея Ярмоленко. Посмотрим, кто завтра выйдет в составе соперника с первых минут.