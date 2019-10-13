Эрикссон: «Фергюсон грозился убить меня, если я вызову Руни в сборную»

Экс-главный тренер сборной Англии поделился историей о конфликте, который у него случился с , возглавлявшим «Манчестер Юнайтед».

Просто удивительно, что Алекс звонил мне в семь утра или даже раньше, будучи разгневанным. Причем постоянно. Никогда не здоровался: «Привет, Свен, как ты?» Он сразу начинал орать. Казалось, что он хотел меня прикончить.

Как-то он сказал: «Я тебя убью. Тебе конец». Однако я представлял сборную Англии и не мог отступать. Когда он пригрозил, что убьет меня, если я вызову Руни, я ответил: «Отвали от меня! Что вообще с тобой происходит?» А он продолжал кричал. Когда такое с ним происходит, смысла продолжать беседу нет.

И тогда я сказал: «Алекс, я вызову Руни. Хороших выходных! Чао!