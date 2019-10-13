Эрикссон: «Фергюсон грозился убить меня, если я вызову Руни в сборную»

Экс-главный тренер сборной Англии Свен-Горан Эрикссон поделился историей о конфликте, который у него случился с Алексом Фергюсоном, возглавлявшим «Манчестер Юнайтед».
Просто удивительно, что Алекс звонил мне в семь утра или даже раньше, будучи разгневанным. Причем постоянно. Никогда не здоровался: «Привет, Свен, как ты?» Он сразу начинал орать. Казалось, что он хотел меня прикончить.
Как-то он сказал: «Я тебя убью. Тебе конец». Однако я представлял сборную Англии и не мог отступать. Когда он пригрозил, что убьет меня, если я вызову Руни, я ответил: «Отвали от меня! Что вообще с тобой происходит?» А он продолжал кричал. Когда такое с ним происходит, смысла продолжать беседу нет.
И тогда я сказал: «Алекс, я вызову Руни. Хороших выходных! Чао!
Напомним, что Свен-Горан Эрикссон возглавлял сборную Англии с 2001-го по 2006-й год и добился с ней больших успехов.
Но Россию сегодня поддержим.
Но Россию сегодня поддержим.