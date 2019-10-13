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Эрикссон: «Фергюсон грозился убить меня, если я вызову Руни в сборную»

сегодня, 17:35

Экс-главный тренер сборной Англии Свен-Горан Эрикссон поделился историей о конфликте, который у него случился с Алексом Фергюсоном, возглавлявшим «Манчестер Юнайтед». 

Просто удивительно, что Алекс звонил мне в семь утра или даже раньше, будучи разгневанным. Причем постоянно. Никогда не здоровался: «Привет, Свен, как ты?» Он сразу начинал орать. Казалось, что он хотел меня прикончить.

Как-то он сказал: «Я тебя убью. Тебе конец». Однако я представлял сборную Англии и не мог отступать. Когда он пригрозил, что убьет меня, если я вызову Руни, я ответил: «Отвали от меня! Что вообще с тобой происходит?» А он продолжал кричал. Когда такое с ним происходит, смысла продолжать беседу нет.

И тогда я сказал: «Алекс, я вызову Руни. Хороших выходных! Чао!

Напомним, что Свен-Горан Эрикссон возглавлял сборную Англии с 2001-го по 2006-й год и добился с ней больших успехов.

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Все комментарии
fanliverpoolfan забанен навсегда
fanliverpoolfan забанен навсегда
   248 / 851
сегодня в 18:07
Теперь ждем признание Уэбба как его завербовал старый м.аразматик ,тоже угрожал что убьет его , если не поставит левые пеньки.
dino-hsv
dino-hsv
   50 / 851
сегодня в 17:39
венгер, помнится, тоже ныл вечно по поводу вызова его игроков в сборную. нехорошо это
волгодон 2
волгодон 2
   72 / 851
сегодня в 17:39
Мне вот как-то тоже,игры сборных плохо заходят. Клубный футбол намного больше по душе.
Но Россию сегодня поддержим.
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