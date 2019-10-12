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Моуриньо назвал Косту «животным», а Эссьена «сыном»

вчера, 21:50

Экс-главный тренер «Челси», МЮ и «Реала» Жозе Моуриньо принял участие в небольшом блиц-опросе, в котором одним словом охарактеризовал футболистов, с которыми он работал.

Бывшего нападающего «Челси» Диего Косту, который сейчас играет в «Атлетико», Жозе назвал «животным» за свой мощный стиль игры и агрессивный характер на поле.

Экс-капитан «Челси» Джон Терри был назван «лидером», экс-нападающий «синих» Дидье Дрогба — «легендой», бывший полузащитник команды Майкл Эссьен — «сыном».

Нападающий Криштиану Роналду, которого Моуриньо тренировал в «Реале», ассоциируется у португальского тренера со словом «гол». Нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Жозе описал словом «магия».

Также недавно Моуриньо назвал самого феноменального футболиста в истории.

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Все комментарии
Lazurny
Lazurny
   150 / 867
сегодня в 06:06
Был бы в спартаке, любого бы назвал свиньей.
Ruslan3132
Ruslan3132
   201 / 867
сегодня в 00:35
перефразировал в Воина потом же. Хотя не согласен. Коста именно животное. Не в позитивном смысле )
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   485 / 867
вчера в 22:32
Ребзя, ну вы реально такие тупенькие и так поверхностно мыслите? Жозе назвал Косту животным?! Всё, давайте делать выводы!!! А что он имел ввиду, посмотреть видео, в котором он объясняет почему и как слабо? или лень? Может статью хотя бы прочитать, где чуть более развёрнуто дан ответ почему? Нееет, для кого то это слишком сложно)
VIPded
VIPded
   42 / 867
вчера в 22:27
Крышу сносит у Асабливага? )))
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
   98 / 867
вчера в 22:26
Магия имеет схожий смысл с мошенничеством. Если под этим углом посмотреть его высказывание, то правильно.
Ну а про гол стоит уточнить, что с пенальти. Тогда тоже правильно.)
cska plus
cska plus
   2 / 867
вчера в 22:11
Может переводчик не так перевёл?
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