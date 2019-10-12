Моуриньо назвал Косту «животным», а Эссьена «сыном»

Экс-главный тренер «Челси», МЮ и «Реала» Жозе Моуриньо принял участие в небольшом блиц-опросе, в котором одним словом охарактеризовал футболистов, с которыми он работал.
Бывшего нападающего «Челси» Диего Косту, который сейчас играет в «Атлетико», Жозе назвал «животным» за свой мощный стиль игры и агрессивный характер на поле.
Экс-капитан «Челси» Джон Терри был назван «лидером», экс-нападающий «синих» Дидье Дрогба — «легендой», бывший полузащитник команды Майкл Эссьен — «сыном».
Нападающий Криштиану Роналду, которого Моуриньо тренировал в «Реале», ассоциируется у португальского тренера со словом «гол». Нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Жозе описал словом «магия».
Также недавно Моуриньо назвал самого феноменального футболиста в истории.
Ну а про гол стоит уточнить, что с пенальти. Тогда тоже правильно.)
Ну а про гол стоит уточнить, что с пенальти. Тогда тоже правильно.)